Trump firma decreto per tenere unite famiglie profughi

Trump firma il decreto per riunire le famiglie di migranti : “Ma avanti tolleranza zero” : Come da lui stesso anticipato, il presidente americano ha firmato l'ordine esecutivo per tenere unite le famiglie di migranti che varcano illegalmente il confine tra Stati Uniti e Messico. L’annuncio arriva dopo le polemiche sulla divisione delle famiglie e i bimbi rinchiusi nelle gabbie. Trump ha però sottolineato come la linea della “tolleranza zero” andrà avanti.Continua a leggere

Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per tenere unite le famiglie al confine col Messico : In concreto non è ancora chiaro cosa farà visto che vuole mantenere la "tolleranza zero" sull'immigrazione, cioè la politica che ha causato le separazioni forzate The post Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per tenere unite le famiglie al confine col Messico appeared first on Il Post.

Bambini in gabbia - Trump firma l’ordine per tenere unite le famiglie dei migranti : L’annuncio del presidente americano dopo le polemiche sulla divisione delle famiglie e i bimbi rinchiusi nelle gabbie

Trump firma il decreto per tenere unite le famiglie di immigrati clandestini al confine col Messico : Dalla Silicon Valley a star come Bruce Springsteen e Bono Vox, dai repubblicani agli evangelici sino a Theresa May: travolto da una pressione planetaria culminata con la condanna del Papa contro una politica «immorale», Donald Trump cede e fa retromarcia sulla separazione di oltre 2000 bambini dai genitori che varcano illegalmente la frontiera Usa-...

Cosa prevede il documento congiunto firmato da Trump e Kim a Singapore : ... Kim ha guadagnato ancor più visibilità da giocare sia sul piano internazionale che su quello interno, dove è alla ricerca di una nuova forma di consenso attraverso il rilancio dell'economia. Trump, ...

Trump-Kim Jong-un - accordo denuclearizzazione/ Singapore - Onu “pietra miliare per la pace”. I termini di firma : Singapore, l'incontro di pace fra Donald Trump e Kim Jong-un sulla denuclearizzazione della Corea del Nord. Presidente Usa, "superati i problemi tra di noi" e invita dittatore a Casa Bianca(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 18:45:00 GMT)

Trump E KIM JONG-UN : ACCORDO USA-COREA DEL NORD/ Intesa storica o propaganda? I punti oscuri della firma : Singapore, l'incontro di pace fra Donald TRUMP e Kim JONG-UN sulla denuclearizzazione della Corea del NORD. Presidente Usa, "superati i problemi tra di noi" e invita dittatore a Casa Bianca(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 13:20:00 GMT)

Trump e Kim si stringono le mani e firmano 'uno storico accordo' : Davanti ai giornalisti, Kim ha aggiunto che 'il mondo vedrà il cambiamento' e Trump ha sottolineato la stessa cosa, aggiungendo: 'Grazie. È fantastico'. Trump e Kim si erano stretti la mano stamane ...

'Ci lasceremo il passato alle spalle'. Trump e Kim firmano un accordo per la pace : Proprio in questo senso può essere interpretata una dichiarazione "attribuita" a Kim , qui e ora, tutto va sottolineato dai forse, : 'Il mondo intero ci sta guardando e per molti questo incontro ...