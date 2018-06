Trump | a breve ordine esecutivo per riunire famiglie

Trump : «A breve ordine esecutivo per riunire le famiglie dei migranti» : La segretaria alla sicurezza nazionale Kirstjen Nielsen, sta lavorando con gli avvocati della Casa Bianca per redigere un provvedimento esecutivo che metta fine alla separazione dei bambini migranti...

Il 'censimento dei raccomandati' e la guerra dei dazi Trump-Cina. Le notizie - in breve : Nel mondo Donald Trump ha minacciato nuovi dazi contro la Cina. Se Pechino replicherà alle tariffe imposte venerdì, il presidente americano ha annunciato nuovi dazi del 10 per cento su prodotti ...

Il “censimento dei raccomandati" e la guerra dei dazi Trump-Cina. Le notizie - in breve : In Italia “Il primo censimento da fare è quello dei raccomandati nella Pubblica amministrazione e nella Rai”, dice Luigi Di Maio. Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo garantisce che Lega e M5s “sono compattissimi” sul tema dell’immigrazione, e aggiunge: “Mi fa piacere che Salvini abbia coretto il

Ivanka Trump e la posa «brevettata» per Instagram : «Come mi metto?» Prima di fare una foto spesso ci chiediamo come posare. Per non mettere in evidenza i difetti che non vogliamo ritrovare nello scatto, ma anche per non sembrare lì per caso, in imbarazzo. E se il consiglio della mamma di trattenere il fiato e tenere diritta la schiena è sempre valido, Ivanka Trump ci insegna che non basta. Su Instagram infatti esibisce una miriade di foto in cui appare con la gamba sinistra leggermente piegata ...

L’incontro tra Trump e Kim Jong-un - in breve : Nove cose minime da sapere sullo storico incontro tra i leader di Stati Uniti e Corea del Nord: per esempio, è andato bene o male? The post L’incontro tra Trump e Kim Jong-un, in breve appeared first on Il Post.

Il premier Conte ad Amatrice e le sanzioni di Trump alla Russia. Le notizie del giorno in breve : DALL'ITALIA Successo della Lega e del centrodestra alle amministrative. La coalizione guidata da Matteo Salvini esce rafforzata dal voto nei 761 comuni, vincendo al primo turno in tre capoluoghi: Treviso, Vicenza e Catania. Il centrosinistra perde Terni, dove andranno al ballottaggio Lega e M5s, m

Fca verso l'azzeramento del debito e la retromarcia di Trump su Kim. Le notizie del giorno in breve : DALL'ITALIA “L’Italia vuole essere protagonista in Europa”, ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel discorso di saluto al corpo diplomatico in occasione delle Celebrazioni della festa della Repubblica. “Un forte augurio al nuovo governo e un sincero ringraziamento a quell

I tempi - lunghi - del governo e il corteggiamento Trump-Kim. Le notizie del giorno - in breve : "Penso che ci siano dei veti sul mio nome come ministro dell'Economia", ha detto Paola Savona. "Mantenere impegni e responsabilità": è l'invito fatto al nuovo governo dal premier uscente Paolo ...

I tempi (lunghi) del governo e il corteggiamento Trump-Kim. Le notizie del giorno - in breve : In Italia Si allungano i tempi per la formazione del nuovo governo. Il premier incaricato Giuseppe Conte è stato ricevuto al Quirinale, ma non ha presentato la lista coi ministri. In mattinata Conte aveva incontrato il governatore di Banca d’Italia e i leader di Lega e M5s. “Penso che ci siano dei v

Meloni contro il governo Conte e i dubbi di Trump sull'incontro con Kim. Le notizie del giorno in breve : DALL'ITALIA Giuseppe Conte rimane il candidato premier di Lega e M5s, confermano i vertici dei due partiti, nonostante le varie incongruenze sul curriculum del giurista messe in evidenza dai media italiani e internazionali. Matteo Salvini e Luigi Di Maio sostengono ancora Paolo Savona come minis

Stati Uniti-Cina : direttore centro studi Confindustria Montanino - politica dazi Trump reggerà più sul breve periodo : Romare, 18 apr 18:19 - , Agenzia Nova, - La strategia commerciale del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rispetto alla politica dei dazi verso la Cina, rientra in una logica... , Res,

Il blocco dell'iter per la pensione volontaria e Trump che cambia idea sul Tpp. Le notizie del giorno - in breve : Nessuna azione di responsabilità sugli ex vertici del Monte dei Paschi di Siena: è la decisione presa dal ministero dell'Economia, che nell'assemblea di Mps boccia così la proposta del socio Bluebell.