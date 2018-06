Troppa richiesta | Russia 2018 rischia di rimanere senza… birra! Il clamoroso allarme

sportfair

: Cari coetanei, care future persone che incontreranno la mia esistenza. Non avvicinatevi perchè neanche io ho troppa… - solfatodirame : Cari coetanei, care future persone che incontreranno la mia esistenza. Non avvicinatevi perchè neanche io ho troppa… - la_Stintinese : Molestie comprovate da parte di #tavecchio, ma richiesta di archiviazione della procura per età avanzata della vitt… - armidmar : KIENGE, anche lei sopportiamo e paghiamo, perche' non ha fatto questa richiesta a tempo DEBITO E NON ORA----??… -

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Come sarebbe un Mondiale senza birra? Un’ipotesi che potrebbe diventare realtà inI Mondiali disono ancora alle prime battute della competizione iridata. Il percorso che ci porterà alla finale del 15 luglio è ancora lungo, ma sorge un grave problema in. I proprietari dei bar lanciano unche inquieta i tifosi: “stiamo finendo la birra“. Un annuncio che spiazza, ma che è motivato dalla massiccia presenza dei tifosi sul territorio russo che amano l’alcolica bevanda. Il pericolo che la birra a disposizione possa essere insufficiente rispetto alladei clienti è tangibile. A parlare a tal proposito la casa produttrice Carlsberg che su Rivista 11 ha ammesso che il rischio esiste. Al contrario, Heineken non si è espressa a riguardo. L'articolodisenza…Il ...