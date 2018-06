Triathlon | Giochi del Mediterraneo Tarragona 2018 | Federica Parodi per il podio | Nicola

oasport

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Saranno i primi titoli ad essere assegnati: le gare delavranno l’onore di inaugurare il medagliere deidel, che inizieranno venerdì a, in Spagna. La finale femminile inizierà alle ore 10.45 e terminerà dopo circa un’ora, poiché verrà disputata su distanza sprint. Stesso discorso per la finale maschile, che avrà inizio alle ore 13.00, e che assegnerà le medaglie in concomitanza con le prime finali del karate. Saranno soltanto 11 le triatlete in gara tra le donne, e la nostra, unica azzurra in gara, secondo le previsioni della vigilia, dovrebbe essere nel novero delle atlete che si giocheranno una medaglia. L’azzurra infatti partirà con il numero quattro e dovrà guardarsi principalmente dalle lusitane Melanie Santos e Gabriela Ribeiro e dalle iberiche Anna Godoy Contreras e Cecilia Santamaria Surroca. Discorso ...