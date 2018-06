Tria | Economia in ripresa | ma pressione fiscale ancora elevata

Giovanni Tria - "Calo del debito prima di tutto"/ Def - ministro dell'Economia : "Rispettiamo gli impegni" : Giovanni Tria, "Calo del debito prima di tutto": via libera del Senato sul Def, il ministro dell'Economia sottolinea che il Governo "rispetterà gli impegni"(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 11:05:00 GMT)

Ecco il nuovo “Triangolo indusTriale” tra Milano - Veneto ed Emilia : export e sfide per un’economia aperta : Si scrivono le pagine d'una rinnovata geografia economica. Si traccia, per esempio, un "nuovo triangolo industriale" che ha come vertici Milano, il Veneto delle piccole e medie imprese e l'Emilia delle multinazionali tascabili.E, dopo la stagione degli anni Cinquanta e Sessanta del boom economico, quando il "triangolo industriale" era quello delle grandi imprese tra la Genova dell'industria pubblica d'acciaio e cantieri, la Torino della Fiat e ...

Tria : debito Italia rimane alto - crescita economia sotto media Ue. Rilanciare investimenti : In Italia "il debito rimane molto alto e il tasso di crescita è rimasto costantemente sotto la media Ue". Così il ministro dell'economia, Giovanni Tria, intervenendo alla Camera nel commentare il Def.

Ministero Economia Berlino : con Tria atmosfera costruttiva : Ministero Economia Berlino: con Tria atmosfera costruttiva Ministero Economia Berlino: con Tria atmosfera costruttiva Continua a leggere L'articolo Ministero Economia Berlino: con Tria atmosfera costruttiva proviene da NewsGo.

Tensione Italia-Francia - Giovanni Tria cancella l'incontro col ministro francese dell'Economia : ... mentre oggi il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha cancellato l'incontro che era il programma per domani col ministro francese all'economia Bruno Le Maire . Tria sarà invece regolarmente venerdì ...

Il ministro dell'Economia Tria cancella la visita a Parigi. Avrebbe dovuto incontrare l'omologo Bruno Le Maire : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria oggi non si recherà a Parigi per incontrare il suo omologo Bruno Le Maire. È il primo segnale ufficiale del Governo italiano alla Francia in vista di un'altra visita, quella di venerdì del premier Giuseppe Conte, che non ha deciso ancora se recarsi o meno Oltralpe. Continua lo scontro diplomatico tra Roma e Parigi nato dopo le esternazioni del partito di maggioranza e del Governo ...

Giovanni Tria : il neo ministro dell'economia conferma la volontà di rimanere nell'Euro : Il ministro dell'economia Giovanni Tria ha rilasciato un'intervista al vicedirettore del Corriere della Sera, Federico Fubini, nella quale talune possibili ambiguità sulla futura azione del nuovo governo sono state sciolte. In particolare, con riferimento alla permanenza dell'Italia nell'area Euro, la posizione unanime di tutte le forze politiche di maggioranza, va nella direzione di escludere categoricamente qualunque ipotesi di uscita ...

Missione fiducia. Il ministro dell'Economia Tria a Parigi e Berlino per un "dialogo costruttivo" con i suoi omologhi : Nelle tre righe che il Tesoro affida alla stampa per riferire degli incontri del ministro Tria con gli omologhi francese e tedesco, Le Maire e Scholz, ci sono due espressioni che rendono evidente la natura dei viaggi imminenti a Parigi e Berlino: "dialogo costruttivo" e "confronto". Toni di distensione per una Missione che nasce sotto una stella precisa, quella della ricerca di fiducia. Mentre sul tema caldissimo dei migranti il governo italiano ...

Battuta d'arresto della produzione indusTriale - incertezza politica ha pesato sull'economia : La produzione industriale registra una Battuta d'arresto tornando sui livelli di febbraio 2018. Secondo i dati diffusi oggi dall' Istat , la produzione industriale in Italia è scesa ad aprile dell'1,2%...

Il ministro dell’Economia Tria : «Non è in discussione l’uscita dall’euro»|English version : Il ministro dell’Economia : «La posizione dell’esecutivo è netta e unanime. Non è in discussione alcun proposito di uscire dall’euro». «I MiniBot? Con le soluzioni tampone non si risolve nulla. Pagheremo le imprese nei tempi previsti e in denaro»

Giovanni Tria - il ministro dell'Economia allo scoperto : deficit - euro e grandi opere - schiaffi a Lega e M5s : Ridurre il debito pubblico , niente deficit , no all' uscita dall'euro e sì alle grandi opere . Il ministro dell'Economia Giovanni Tria parla per la prima volta, intervistato dal Corriere della Sera , e il suo profilo da tecnico sembra cozzare nettamente con le promesse e i toni , elettorali, di chi sostiene il ...

Tria : l'euro non è in discussione - economia italiana forte : «Siamo attenti a non incrinare la fiducia sulla nostra stabilità finanziaria. La fiducia è il presupposto della nostra strategia. I nostri