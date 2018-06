Tria | calo debito condizione per fiducia mercati Reddito cittadinanza? Avrà ruolo

Tria “reddito di cittadinanza ok - no assistenzialismo”/ Def passa a Camera : “calo debito - bilancio più solido” : Ministro Tria in Aula per il Def (via libera dalla Camera): "reddito di cittadinanza ok, ma niente assistenzialismo. Consolidare il bilancio e il calo del debito" (Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 16:48:00 GMT)

Def - Tria : ?calo del debito necessario - task force per il rilancio degli investimenti : Via libera dell'Aula della Camera alla risoluzione di maggioranza Lega-M5S sul Def. I voti favorevoli sono stati 330, quelli contrari 242. La risoluzione impegna il governo a disinnescare le clausole di salvaguardia sugli aumenti Iva, che l'anno prossimo valgono 12,5 miliardi, e chiede di «riconsiderare in tempi brevi» il quadro di finanza pubblica 2019-2021, puntando su una maggiore flessibilità delle regole Ue ...

Def - Tria : 'Consolidare bilancio e non mettere a rischio calo debito' : Reddito cittadinanza centrale, no all'assistenzialismo - Nella strategia di politica economica del governo "il reddito di cittadinanza, volto a contrastare le sacche di povertà presenti in Italia ...

