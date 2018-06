repubblica

: Trento, 'Affitto solo a ragazze del Triveneto e della Lombardia': respinta una studentessa di Pescara… - continimarco : Trento, 'Affitto solo a ragazze del Triveneto e della Lombardia': respinta una studentessa di Pescara… - umbriatweets : Avete letto? Trento, 'Affitto solo a ragazze del Triveneto e della Lombardia': respinta una studentessa di Pescara… - GiulianaSgrena : siamo tornati indietro di 50 anni! -

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Era in cerca di un appartamento, il proprietario non le ha dato spiegazioni: "Niente di personale, ma preferisco così". La ragazza: "Per m'è c'è un'unica ragione: si chiama razzismo"