Tredici Pietro | il debutto da trapper del figlio di Gianni Morandi

(Di mercoledì 20 giugno 2018) «Sono l’ultimo arrivato ma anche l’ultimo ad andarsene» dice in Pizza e fichi, il suo primo singolo,. E sembra subito chiaro che il ragazzo abbia intenzione di prendersi il suo bello spazio nella scena trap nostrana, magari cercando anche di lasciare il segno. Come d’altra parte ha fatto (e continua a fare) il padre nella musica leggera italiana. Perchénon è altri che, terzogenito del mitico, che a quanto pare ha deciso di seguire le orme paterne, ma esplorando altri territori musicali più legati ai suoi gusti. D’altra parte il ragazzo, che ora ha 22 anni, non ha mai fatto mistero di amare l’hip-hop e di ascoltare Izi, Tedua e i Dark Polo Gang. Però forse qualcuno non si sarebbe immaginato che lui avrebbe deciso di fargli, in qualche modo, concorrenza. Se ha le carte in regola per farlo? Stando da quello ...