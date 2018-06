Torino | una cessione ed un acquisto in arrivo | le prime mosse di Petrachi

Insultò la polizia in una manifestazione contro Casa Pound : licenziata maestra di Torino : Le urla di Lavinia Flavia Cassaro nei confronti dei poliziotti, durante la manifestazione di Torino dello scorso 22 febbraio contro Casa Pound, sono rimaste nella mente di tutti gli italiani. La donna, infatti, si era scagliata duramente contro le forze dell'ordine, arrivando addirittura ad augurare loro la morte. Un gesto gravissimo, reso ancor più inaccettabile dal fatto che, la persona in questione, fosse una maestra di una scuola ...

Zaza - sì al Torino : gradimento per una coppia da sogno con il Gallo : Torino - Una certezza: Simone Zaza apre al Toro . Lo ha fatto sapere a chi di dovere, manifestando un gradimento all'eventuale opzione granata che non era così scontato, considerando che gioca in un ...

Travolta da una rotoballa di fieno a Ceresole d'Alba : 69enne grave al Cto di Torino : Si trova ora ricoverata al Cto di Torino la 69enne che è stata Travolta da una rotoballa di fieno a Ceresole d'Alba, in provincia di Cuneo. L'incidente è avvenuto oggi , venerdì 15 giugno, intorno ...

Torino - il compagno è musulmano - loro posticipano la cena di classe per il Ramadan : “Una cosa normale per noi” : Reda Herradi, 17 anni, nato in Italia da genitori marocchini, rispetta il Ramadan e può rompere il digiuno solo dopo le 22. Per questo i suoi compagni dell’Albert Einstein, il liceo scientifico di Torino in cui frequenta la 3A, hanno posticipato la cena di classe per consentire al compagno musulmano di partecipare. “Mi avevano avvisato due giorni prima che avrebbero posticipato la cena per stare tutti insieme. Ci sono tanti altri ...

Calciomercato Torino - Ansaldi annuncia una cessione pesantissima : Calciomercato Torino – Il Torino continua a muoversi per la prossima stagione, il presidente Cairo attivissimo per regalare una squadra forte al tecnico Mazzarri ma nelle ultime ore novità importanti in uscita. “Fratello… Pensare che già non ti vedremo più. La gente non lo sa che sei già stato venduto. Però io lo so. E anche Rincon lo sa… Ci mancherai fratello…”. Questo il commento di Ansaldi, calciatore del Torino, ad una foto pubblicata ...

Torino - pensionato in auto travolge due sorelle : una è morta - l’altra è gravissima : L’incidente mortale è avvenuto all’angolo con strada della Pronda, nella periferia del capoluogo piemontese. L’automobilista, un anziano, è stato sottoposto ad alcoltest ma è risultato negativo.Continua a leggere

Licenziata Lavinia Flavia Cassaro - la maestra che insultò i poliziotti a Torino durante una manifestazione : È stata Licenziata Lavinia Flavia Cassaro, l'insegnante indagata dalla Procura di Torino per avere insultato, durante un corteo contro CasaPound, i poliziotti schierati. L'Ufficio Scolastico Regionale le ha notificato nei giorni scorsi il provvedimento, con decorrenza primo marzo, quando venne sospesa dall'insegnamento. Lo rende noto il Coordinatore Nazionale Cub Scuola, Cosimo Scarinzi, annunciando che il sindacato "garantirà ...

Una leggenda a Torino : arriva coach Larry Brown : Manca solo l'annuncio ufficiale, atteso nelle prossime ore, ma è tutto fatto per il colpo di mercato dell'anno: Larry Brown è il nuovo allenatore della Fiat Torino . Nessun caso di omonimia, è proprio ...

Picchiata e lanciata da un auto in corsa : morta una ventenne a Torino : Una albanese di 20 anni è morta all'ospedale di Moncalieri, dove era stata ricoverata sabato notte. A dare l'allarme, sulla tangenziale Sud di Torino tra Stupinigi e La Loggia, era stato un automobilista: "Qualcuno ha lanciato una persona fuori dall'auto ed è scappato. Aiuto, non so cosa fare". Sul posto intervengono la polizia stradale e il 118, ma il trasporto in ospedale si rivela inutile. Del caso, riferisce La Stampa sulle ...

Torino. Picchiata e gettata sull’asfalto da un’auto in corsa. Così è stata uccisa una 20enne : Anxhela Meçani, 20enne albanese, potrebbe essere entrata nella macchina del cliente sbagliato. Ma non è escluso che possa essere stata punita dai suoi 'protettori' come avvertimento per le connazionali. La giovane è stata ritrovata in fin di vita sulla tangenziale di Torino, tra La Loggia e Stupinigi; è morta all'ospedale di Moncalieri.Continua a leggere

Pazza idea Torino : spunta una clamorosa suggestione di mercato : Torino, il presidente Urbano Cairo potrebbe regalare ai suoi tifosi un acquisto di primissima fascia per la prossima annata sportiva: la situazione Il Torino ci ha abituati ad un calciomercato oculato, mirato spesso a giovani talenti da far esplodere definitivamente. A volte però, il club del presidente Cairo ha acquistato anche qualche calciatore esperto, a fare da chioccia, come Burdisso e Rincon in era recente. Ebbene, secondo la Stampa, ci ...

Il Tribunale di Torino solleva dubbi sulla costituzionalità dell'omicidio stradale : Due questioni di legittimità costituzionale della nuova legge sul cosiddetto omicidio stradale sono state sollevate dal Tribunale di Torino. Le questioni riguardano il trattamento sanzionatorio. A interpellare la Consulta è stato il giudice Modestino Villani - della sesta sezione penale - su istanza di un avvocato, Riccardo Salomone, nell'ambito di un processo sul caso di una anziana signora che nel 2016 venne investita, riportando ...

Il convegno del Bilderberg si tiene a Torino. Una pacchia per i complottisti : La lista dei nomi dei partecipanti è nota ed è pubblicata sullo scarno sito ufficiale. Gli argomenti in agenda pure. Chi parlerà con chi e chi dirà cosa resterà invece riservato. Salvo quei pochissimi che vengono periodicamente invitati "a titolo personale", i giornalisti non sono ammessi ai convegni del Bilderberg, il forum fondato dal miliardario americano David Rockefeller nel 1954 per ...