: Io lo scuso non è ignoranza o superficialità ma un caso di rimozione dolorosa, profonda e giustificabile. Non ci pu… - CarloCalenda : Io lo scuso non è ignoranza o superficialità ma un caso di rimozione dolorosa, profonda e giustificabile. Non ci pu… - fattoquotidiano : Lega, gaffe del senatore Siri: “Toninelli? Non è ministro”. E lo ribadisce tre volte. - ilfoglio_it : La gaffe del sottosegretario leghista #Siri che non sa che #Toninelli è il titolare del suo ministero [VIDEO] -

"Dalla vicenda della nave Aquarius emerge chiaramente che non vi è stato alcun atto formale dideiitaliani,ma èsolo raccolta la disponibilità manifedal governo spagnolo sul porto di Valencia". Così il ministro delle Infrastrutture,,in Question time alla Camera. Il ministro ha aggiunto inoltre "il mio obiettivo è quello di riesaminare in tempi brevi le diverse grandi opere per individuare quelle buone da concludere"(Di mercoledì 20 giugno 2018)