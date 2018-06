Toninelli no Tav e la legge “stop Soros”. Le notizie del giorno - in breve : DALL'ITALIA Giuseppe Conte si oppone alla proposta di Horst Seehofer, il ministro dell’Interno tedesco e leader della Csu che chiede di rimandare i richiedenti asilo nei paesi in cui hanno presentato inizialmente domanda. Parlando col presidente del Consiglio Ue Donald Tusk, il premier afferma che

Tav - Toninelli : sarà completamente ridiscussa : Fino ad oggi 'non si è verificato l'incremento di merci previsto' afferma il ministro delle Infrastrutture ribadendo la linea del governo sull'Alta velocità, partendo dal rapporto costi benefici. ...

Tav - Toninelli : “Vogliamo ridiscutere l’accordo” : Il Ministro Toninelli è tornato a parlare della linea ad Alta Velocità Torino-Lione. L'ha fatto durante il "question time" di oggi alla Camera dei Deputati, rispondendo ad un'interrogazione presentata dal Partito Democratico. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha ribadito quanto già scritto nel contratto di Governo, ovvero l'intenzione di ridiscutere l'accordo per la realizzazione dell'opera: "Con riguardo alla linea ad Alta ...

TAV - Toninelli conferma impegno a ridiscutere accordo. Chiamparino : "Calo merci per lacune vecchio tunnel" : Ci impegniamo a ridiscutere integralmente il progetto nell'applicazione dell'accordo tra Italia e Francia". Lo ha detto il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli in question time, in Aula, ...

Tav in Val Susa e Terzo Valico dei Giovi a rischio. Danilo Toninelli : “Voglio ridiscutere gli accordi” : Replicando a un'interrogazione presentata alla Camera dal Pd e relativa alle grandi opere italiane in costruzione - la Tav Italia/Francia e il Terzo Valico - il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli ha spiegato di essere intenzionato a ridiscutere gli accordi: "Il mio obiettivo è quello di riesaminare in tempi brevi le diverse grandi opere per individuare quelle necessarie e buone per i cittadini, che dovranno quindi essere concluse a ...

Tav - Toninelli : “Vogliamo ridiscutere l’accordo” : “Con riguardo alla linea ad Alta Velocità Torino-Lione, riporto quanto sottoscritto nel contratto di Governo: ci impegniamo a ridiscutere integralmente il progetto nell’applicazione dell’accordo tra Italia e Francia“. Lo ha detto il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli in question time, precisando: “Ciò che è notorio è che su questa direttrice non si sia verificato il previsto incremento dei traffici di merci che era ...

Tav - M5s e Lega assenti da Chiamparino : ‘Manca rispetto’. Toninelli : ‘Sarò io a convocare tavolo quando sarà opportuno’ : Nuovo scontro tra il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli e il ministro dell’Interno Matteo Salvini sulla Tav. Dopo la polemica per le parole del neo ministro, che aveva ricordato come il contratto di governo preveda per tutte le grandi opere una nuova analisi costi-benefici, ora al centro della discussione c’è l’assenza di rappresentanti dell’esecutivo al ...