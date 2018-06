Tommasi | “elezioni Figc? Speriamo il prima possibile”

calcioweb.eu

(Di mercoledì 20 giugno 2018) “Quando faremo le elezioni?ilpossibile. Siamo ancora qui ad aspettare e vedere quale sia la situazione da sbrogliare: non dipende solo da noi”. Lo ha detto il presidente dell’Associazione italiana calciatori Damianoal termine dell’incontro con Lnd, Lega Pro e Aia per parlare della situazione della Federcalcio ancora commissariata. Le quattro componenti hanno avanzato ufficialmente la richiesta di convocazione dell’assemblea elettiva ma, dopo oltre un mese, non hanno ricevuta risposta. “Il tema dell’incontro di oggi erano appunto le elezioni, vogliamo capire se c’è l’intenzione di convocarle. Al momento sembra di no, vogliamo capire il perché -ha spiegato-. Purtroppo siamo ancora qui a parlare di questa storia quando invece bisognerebbe parlare di altro”. Il numero uno dell’Aic è cauto ...