Tom Ellis di Lucifer ringrazia i fan con un video ‘diabolico’ | “Ci vediamo su Netflix”

Lucifer 4 ci sarà/ Netflix salva la serie con Tom Ellis e i fan esultano : Lucifer 4 ci sarà, i fan hanno ottenuto quello che volevano al grido di #SaveLucifer. A correre il loro soccorso è stato Netflix che ha regalato una quarta stagione alla serie con Tom Ellis(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 12:40:00 GMT)

Tom Ellis di Lucifer stuzzica i fan con una nuova foto : il futuro della serie si saprà a breve? : L'impazienza dei fan è messa a dura prova da Tom Ellis di Lucifer. L'attore gallese ha postato una foto sul suo profilo Instagram in cui allude a qualche novità all'orizzonte. Già nelle ultime settimane, il cast e gli showrunners della serie hanno stuzzicato i fan con una serie di messaggi e tweet sui social network. Cerchiamo quindi di fare il punto della situazione sul futuro della serie e se c'è speranza di salvare Lucifer. Dopo la messa ...

Tom Ellis su Lucifer 4 : “Non posso dire se ci sarà - ma ringrazio i fan per #SaveLucifer” : Tom Ellis è il grande ospite del MCM Comic Con di Londra, dove ha incontrato i fan per discutere della serie di Fox, recentemente cancellata, senza però svelare su Lucifer 4 ci sarà o meno - per ovvi motivi. Da quando il fantasy drama ha terminato la sua corsa dopo tre stagioni, il pubblico non si è mai arreso, dando via alla campagna social #SaveLucifer, diventata un fenomeno senza precedenti. Nel corso di una sessione di domande e risposte, ...

Lucifer 4 in onda su Netflix o Hulu? Tom Ellis annuncia novità per il futuro della serie (video) : Continua la campagna social per concretizzare la possibilità di vedere Lucifer 4 presto sul piccolo schermo. Venerdì scorso, Fox ha annunciato la cancellazione della serie dopo tre stagioni, e da allora i fan e Tom Ellis non si sono mai arresi alla fine dello show. In questi ultimi giorni, l'attore gallese si è dato da fare per coinvolgere i media a pubblicizzare la campagna sui social con gli hashtags #SaveLucifer e #PickUpLucifer. Nella ...

C’è speranza per Lucifer 4? Tom Ellis ai fan : “Siate pazienti - le vostre parole sono state ascoltate” : Da quanto Fox ha annunciato la cancellazione, togliendo la possibilità di vedere Lucifer 4, i fan di tutto il mondo, supportati anche dal cast e dalla crew della serie, si sono mobilitati dando il via alla campagna social #SaveLucifer. A una manciata di ore dalla cancellazione, l'hashtag ha raggiunto il milione di utenze a scala mondiale, rendendo il caso Lucifer unico nel suo genere. I social media, se usati con coscienza, hanno dimostrato di ...

Lucifer cancellata - niente quarta stagione per la serie Fox con Tom Ellis : Lucifer cancellata: la serie con protagonista Tom Ellis e Lauren German non avrà una quarta stagione. Il network Fox continua la mattanza iniziata nella giornata di ieri quando ha decretato la fine di tre comedy, tra cui la più amata, Brooklyn Nine-Nine. Ad annunciare la notizia è Tom Ellis stesso, che con grande rammarico condivide con i fan il suo dispiacere con un semplice messaggio su Twitter. A ruota, si sono espressi anche il creatore ...

