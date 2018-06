Tiro con l’Arco | cominciano bene gli azzurri a Salt Lake City | ecco tutti i risultati

Consiglio dei Diritti Umani dell'Onu - gli Stati Uniti annunciano riTiro : 'Il Consiglio dei Diritti Umani e' da tempo nemico di coloro che veramente hanno a cuore i Diritti Umani nel mondo - ha affermato Danon -. Gli Stati Uniti hanno dimostrato ancora una volta il loro ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo 2018 : ottimo avvio dell’Italia a Salt Lake City. Nespoli e Frangilli ai 16esimi di finale : A Salt Lake City (Utah, USA) è incominciata la terza tappa della Coppa del Mondo 2018 di Tiro con l’arco. Prima giornata riservata ai ranking round che hanno definito il tabellone delle competizioni individuali. L’Italia ha incominciato al meglio la propria avventura nonostante un vento insidioso. Mauro Nespoli e Michele Frangilli sono rispettivamente 12esimo (649 punti) e 17esimo (648) nell’arco olimpico: qualificazione ...

Svizzera si rammarica riTiro USA da Consiglio diritti uomo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Onu - gli Usa annunciano riTiro dal Consiglio dei diritti umani : “Organismo ipocrita” : Onu, gli Usa annunciano ritiro dal Consiglio dei diritti umani: “Organismo ipocrita” Onu, gli Usa annunciano ritiro dal Consiglio dei diritti umani: “Organismo ipocrita” Continua a leggere L'articolo Onu, gli Usa annunciano ritiro dal Consiglio dei diritti umani: “Organismo ipocrita” proviene da NewsGo.

Onu - gli Usa annunciano riTiro dal Consiglio dei diritti umani : 'Organismo ipocrita' : ... sottolineando che "l'architettura delle Nazioni Unite sui diritti umani svolge un ruolo molto importante nella loro promozione e protezione in tutto il mondo".

Onu - gli Stati Uniti annunciano il riTiro dal Consiglio dei diritti umani : "Organismo ipocrita" : Gli Stati Uniti hanno giustificato la decisione con il trattamento riservato dal Consiglio a Israele

Rom - Conte e il M5s intervengono e Salvini corregge il Tiro : 'Non è priorità' : Nel dietrofront ha pesato l'irritazione dei Cinquestelle. Di Maio aveva definito l'iniziativa incostituzionale -

Tiro con l’arco - Giochi del Mediterraneo 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Il Tiro con l’arco sarà presente nel Programma dei Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona e si gareggerà solo nella specialità dell‘arco olimpico. Le gare si svolgeranno presso l’Estadio de Atletismo de Camp Clar dal 22 al 24 giugno e saranno in palio complessivamente 4 titoli (le finali saranno tutte domenica 24). Lo staff tecnico azzurro ha deciso di convocare 6 atleti per le gare individuali e a squadre, inclusi i ...

Tiro con l’arco – Giochi del Mediterraneo : l’Italia pronta per volare a Tarragona : Gli azzurri pronti per i Giochi del Mediterraneo. La Nazionale Italiana si presenterà ai Giochi del Mediterraneo con sei atleti della divisione olimpica, l’unica ammessa nella competizione esattamente come ai Giochi Olimpici La Nazionale italiana di Tiro con l’arco è pronta per volare a Tarragona, in Spagna, per i Giochi del Mediterraneo. Il programma della disciplina è compresso in tre giorni dal 22 al 24 giugno, a partecipare, come alle ...

Tiro con l’arco – Giochi della Gioventù – Trofeo Pinocchio : successo del Veneto : Vince il Veneto davanti a Piemonte e Toscana. Allo Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno conquista il primo gradino del podio del “Trofeo Pinocchio” – Finale Nazionale dei Giochi della Gioventù 2018 la squadra del Veneto, davanti al Piemonte e ai campioni uscenti della Toscana Con la regia degli Arcieri Piceni, il supporto del Comitato Regionale Fitarco Marche, il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno e della Regione ...

Agricoltura italiana sotto Tiro - Centinaio : "Contrattaccare" : Turismo ed enogastronomia nello stesso ministero per "presentare insieme quanto di bello e di buono c'e' in Italia". 16 giugno 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Tiro con l'arco - Coppa del Mondo Salt Lake City 2018 : azzurri in cerca di riscatto - Mauro Nespoli e Vanessa Landi pronti al grande acuto : La federazione ha scelto comunque di portare le punte in Coppa del Mondo, infatti a Salt Lake City troveremo in gara Mauro Nespoli e Vanessa Landi, che hanno delle ottime possibilità di salire sul ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Salt Lake City 2018 : azzurri in cerca di riscatto - Mauro Nespoli e Vanessa Landi pronti al grande acuto : Martedì 19 giugno prenderà il via la a Salt Lake City la terza tappa stagionale della Coppa del Mondo di Tiro con l’arco. L’Italia, rimasta a boccia asciutta nell’ultima appunto ad Antalya, cercherà di riscattarsi negli Stati Uniti e tornare sul podio. La squadra azzurra non sarà però al completo, visto che alcuni dei nostri portacolori saranno impegnati ai Giochi del Mediterraneo (clicca qui per l’elenco dei convocati). La federazione ha ...

Pechino Express 7/ Filippo Magnini annuncia il riTiro "Devo difendermi". Il pubblico contro la Brigliadori : Pechino Express 7 torna in onda il prossimo autunno con nuove coppie di concorrenti ma ecco i primi problemi tra la Brigliadori e il ritiro di Filippo Magnini(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 14:03:00 GMT)