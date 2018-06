ilfattoquotidiano

: Thelma, voluttuoso, raffinato e spiazzante thriller d’autore. Da non perdere - TutteLeNotizie : Thelma, voluttuoso, raffinato e spiazzante thriller d’autore. Da non perdere -

(Di mercoledì 20 giugno 2018) L’hanno definito un Carrie – Lo sguardo di Satana girato da Ingmar Bergman., il film diretto da Joachim Trier, in uscita nelle sale italiane grazie a Teodora il 21 giugno 2018, non è poi così lontano da questa sintesi cinefila. Una struttura generale da cinema art house all’europea, una venatura costante e pulsante di horror che si quantifica e qualifica in tutta la sua concreta violenza solo sul finale,è un filme sinistro,, che probabilmente solo un cineasta che ha il completo controllo su ogni particolare produttivo e artistico sul suo cinema poteva ideare., interpretata dalla giovane e bella Eili Harbore, si è trasferita dalla campagna a Oslo per studiare biologia. Dopo un breve prologo in mezzo alla neve, dove avviene uno strano scambio di battute e azioni tra un uomo e una bambina, ecco la protagonista ...