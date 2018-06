Thelma | di cosa hanno paura i norvegesi?

wired

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Di? Del proprio intimo, che quello che sentono dentro si manifesti all’esterno, davanti a tutti, che ciò che di pauroso e inconfessabile si cela in loro diventi incontenibile. Questo emerge da, un film dell’orrore da un regista che non fa film dell’orrore, Joachim Trier, ma che si dimostra azzeccato. La ragazza del titolo la vediamo bambina, figlia di genitori che paiono temerla (e, in una bellissima scena, meditano di sopprimerla) e poi universitaria fuori sede, dalle campagne alla città. Tutta accollata e morigerata ha superato l’adolescenza a fatica, chiusa nel cristianesimo ma ora non ci sono più i suoi genitori a sorvegliare e lentamente le pulsioni a lungo tenute a freno sembrano pronte ad uscire. E cominciano i guai. Crisi epilettiche durante le quali si verificano strani fenomeni annunciano che c’è qualin lei di preoccupante e la spingono ...