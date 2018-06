The Division 2 presenterà microtransazioni simili al primo capitolo

E3 2018 : The Division 2 - prova : Quello che unisce The Division a Destiny è un... destino (scusate il gioco di parole) davvero curioso. Il blockbuster di Activision, infatti, è uscito nel 2014 ed è stato capace di ridefinire il mondo dei videogame, introducendo su console e poi su PC un genere che ancora mancava. Il successo iniziale è stato esplosivo, poi però come quegli artisti troppo attaccati alle proprie opere, Bungie ha dato un ritocchino qui, una cesellata là, e con la ...

The Division 2 scatena polemiche - la trama pungola la politica americana? : Una delle star dell'E3 2018 targato Ubisoft è stato senza dubbio The Division 2: il sequel dello sparatutto in terza persona con elementi strategici e ruolistici ha infatti calamitato le attenzioni del pubblico presente in sala e a casa, svelando l'esperienza pronta a prendere vita nel corso dei primi mesi del prossimo anno. Lo scenario di The Division 2 sarà quello di una Washington DC devastata: l'esplosione dell'epidemia di vaiolo è ormai ...

Assassin’s Creed Odyssey e The Division 2 svettano all’E3 2018 Ubisoft : i dettagli della conferenza : Indubbiamente tanta l'attesa per l'evento Ubisoft dell'E3 2018. Il publisher transalpino era infatti chiamato a mantenersi all'altezza di chi l'ha preceduto nei giorni scorsi – rispettivamente EA Play 2018, Microsoft, Bethesda e Square Enix – e poteva contare su una line up sulla carta assolutamente intrigante, considerando esclusivamente i titoli già preannunciati Si parte subito alla grande con Just Dance 2019: il titolo viene presentato a ...

E3 2018 : Ubisoft attiva gli agenti di The Division 2 in una Washington D.C. devastata : In occasione dell’Electronic Entertainment Expo (E3), Ubisoft ha annunciato un nuovo capitolo di una delle sue serie più acclamate e vendute di sempre, Tom Clancy’s The Division 2. Sviluppato con una versione aggiornata del motore grafico Snowdrop, il gioco sarà disponibile dal 15 marzo 2019 in tutto il mondo per PlayStation 4, la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X, e Windows PC. Inoltre, è ora ...

E3 2018 : annunciata la data di uscita di The Division 2. In arrivo i Raid e mostrato un nuovo spettacolare trailer sul palco di Ubisoft : Nel corso della conferenza E3 2018 di Ubisoft è arrivato un graditissimo annuncio, la data di uscita dell'atteso The Division 2, che arriverà il prossimo 15 marzo 2019.Ma non solo, sono state condivise varie informazioni sul nuovo episodio: innanzitutto, Washington DC, che farà da sfondo alle vicende, deve prepararsi per la peggiore minaccia mai affrontata. Le azioni nella storia impatteranno sulla vita dei civili. Alla fine della campagna ...

E3 2018 : Ubisoft svela nuovi dettagli su The Division 2 - aperte le iscrizioni alla beta : In occasione della conferenza stampa di Microsoft Xbox per l'E3 2018, Ubisoft ha svelato maggiori dettagli sul nuovo titolo di uno dei suoi franchise più acclamati e venduti di sempre, Tom Clancy's The Division 2. Sviluppato da una versione aggiornata del motore grafico Snowdrop, il gioco sarà disponibile dal 15 marzo 2019 in tutto il mondo per PlayStation 4, la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X, e Windows PC. Inoltre, è ora ...

Ubisoft svela nuovi dettagli su Tom Clancy’s The Division 2 : In occasione della conferenza stampa di Microsoft Xbox per l’E3 2018, Ubisoft ha svelato maggiori dettagli sul nuovo titolo di uno dei suoi franchise più acclamati e venduti di sempre, Tom Clancy’s The Division 2. Scopriamo insieme quello che c’è da sapere, ma prima di proseguire con la lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord Ubisoft mostra The Division 2 ...

E3 2018 : presentato The Division 2 con un video gameplay : Con lo stupore generale The Division 2 si è mostrato sul palco dell'E3 Microsoft inizialmente con un teaser trailer che da un incipit della trama attorno a cui ruota il gioco. Per farla breve nemmeno la fortificata Washington D.C. ha saputo resistere al diffondersi della terribile epidemia che ha devastato New York nel primo capitolo ed è stata rapidamente reclamata dalla natura e dalle milizie. Solo gli agenti della Divisione lottano per ...

Prime immagini The Division 2 dall'E3 2018 svelano novità su ambientazione e armi : Ubisoft sta quindi cercando di gettare un ponte tra ai due titoli, si tratta comunque sempre di un mondo persistente online. Cosa vi aspettate e cosa vorreste voi dal secondo capitolo? @Wario64 Maybe ...

Prime immagini The Division 2 dall’E3 2018 svelano novità su ambientazione e armi : The Division 2 sarà sicuramente uno dei giochi di punta della conferenza Ubisoft all'E3 2018. Ricordiamo che si terrà lunedì 11 giugno alle 22:00 orario italiano, ed è possibile seguirla qui su YouTube. Le Prime immagini di The Division 2 svelano l'ambientazione? Durante l'E3 ogni anno, sia la convention center che in tutta la città di Los Angeles, vengono appesi banner e striscioni pubblicitari dei giochi che più rappresentano un publisher. ...

E3 2018 Ubisoft : da The Division 2 a Beyond Good & Evil 2 : Nel 2040, durante l'età dell'oro della scienza, l'invenzione di un motore a propulsione permetterà di percorrere grandi distanze e rendere la colonizzazione nello spazio reale . Nel 2063, una crisi ...

Football americano - Prima Divisione 2018 : Seamen - PanThers e Giants avanti tutta : La week 8 della Prima Divisione vede tre squadre in vetta, con posizioni ormai consolidate. I Giants hanno dovuto sudare per battere i Rhinos, arresosi solo al supplementare. Una vittoria arrivata in rimonta: nell’ultima frazione di gioco, Milano è passata in vantaggio, ma Bolzano è riuscita a forzare il supplementare, dove è stato un field goal a decidere l’incontro e a confermare i Giants al terzo posto in classifica. I Seamen, in trasferta a ...

Il regista e produttore David Leitch parla del film di The Division : In un'intervista con Screen Rant David Leitch parla del film di The Division e di come la pellicola abbia tutte le carte in regola per superare la così detta "maledizione del videogioco" che affligge tutti i film tratti da videogiochi.Fresco della direzione di Deadpool 2, il David Leitch è stato infatti incaricato di portare sul grande schermo niente meno che l'adattamento cinematografico del fenomeno videoludico targato Ubisoft "The Division", ...

The Division 2 : DLC in arrivo con tempistiche diverse rispetto al primo capitolo : Dopo il lancio di The Division 2, il DLC per il gioco arriverà prima di quanto sia stato fatto con il primo capitolo della serie, riporta Segmentnext.Ciò è stato confermato da Ubisoft in seguito ad una financial call, e si tratta di una notizia interessante considerando il fatto che il gioco, The Division 2, sarà lanciato in un periodo denso di nuove uscite come The Crew 2 ed un nuovo titolo non ancora annunciato.The Division 2 proseguirà la ...