Teo Teocoli | «Torno in radio | mi dà libertà»

Teo Teocoli torna in radio : il nuovo programma con Nino Formicola : Teo Teocoli torna alla radio : radio Mediaset lo ha ingaggiato all'interno della propria squadra per la prossima stagione. Dal primo ottobre il Teo nazionale...

Radio - Teo Teocoli e Nino Formicola star all'ora di punta su R101 : Il vulcanico Teo Teocoli , lontano dalla televisione da molti anni, torna in auge grazie alla Radio . Dal primo ottobre l'ex protagonista di tanti show, da Quelli che il calcio ad Emilio fino a Mai ...

Teo Teocoli su R101. Salvaderi - RadioMediaset - : obiettivo 3 mln ascoltatori : Per compiere questo salto "serviva un attention-getter", ha detto Salvaderi , che è stato individuato proprio nel protagonista di innumerevoli spettacoli televisivi, da Emilio a Mai dire Gol, dal ...

Teo Teocoli torna in radio con Nino Formicola : "Qui si sperimenta ancora" : Milano, 19 giugno 2018 - " Torno in radio , dove non si muore mai e soprattutto si può ancora sperimentare qualcosa di nuovo e di alternativo". Parola di Teo Teocoli. Sarà protagonista di un nuovo ...