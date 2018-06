Temptation Island | Giada e Francesco si aggiungono al cast

Le coppie della nuova edizione di Temptation Island : Nella nuova edizione di Temptation Island, in onda prossimamente su Canale 5, saranno 6 le coppie a intraprendere il viaggio nei propri sentimenti. Tutte le coppie sono state svelate e tra loro c’è anche una vecchia conoscenza proveniente dall’appena concluso Trono Over di Uomini e Donne. Conosciamoli meglio e scopriamo i loro video di presentazione! Ida e Riccardo Lara e Michael Valentina e Oronzo Martina e Gianpaolo Giada e ...

Temptation Island : svelata l’ultima coppia della sesta edizione : Anticipazioni Temptation Island: arrivano Giada e Francesco E’ stata presentata poco fa l’ultima coppia della sesta edizione di Temptation Island in partenza Giovedì 5 Luglio. E l’ultima coppia è quella composta da Francesco e Giada. Nell’intervista di rito, che la redazione fa alle coppie prima di partire per la volta della Sardegna, Francesco ha dichiarato quanto segue: “Sono gelosissimo di Giada, e penso di ...

Anticipazioni Temptation Island - annunciate le coppie ufficiali : Ida e Riccardo in gara : Mancano poche settimane al debutto di Temptation Island 2018: la quinta edizione del reality show condotto da Filippo Bisciglia debutterà su Canale 5 il prossimo 5 luglio e intanto su Instagram la redazione del programma ha annunciato le prime cinque coppie ufficiali che quest'anno vedremo mettersi in gioco nel temutissimo villaggio delle tentazioni. Tra queste solo una arriva dal mondo di Uomini e donne: parliamo di Ida e Riccardo, la coppia ...

Temptation Island : ecco le sei coppie ufficiali! : Sta per aprirsi un nuovo sipario, quello del reality show Temptation Island. La presentazione delle sei coppie che metteranno a dura prova il loro amore nel lussuoso resort sardo! Solo una di queste è proveniente da Uomini e Donne Over! Gelosie, incomprensioni, tradimenti, tutto ciò in due sole parole “Temptation Island“. Filippo Bisciglia sta per dare il via al reality show estivo più bollente dell’estate. La quinta stagione ...

Chi è Ida Platano? Biografia - età e vita privata della fidanzata di Riccardo Guarnieri di Temptation Island : Chi è Ida Platano? Bellissima, affascinante, dolce e romantica: a Uomini e Donne non siamo riusciti a trovare un difetto a questa Dama e prevediamo di mantenere la stessa opinione anche dopo averla vista nel villaggio delle fidanzate a Temptation Island 2018. Insieme a Riccardo Guarnieri, con cui si è fidanzata nel trono Over, ha deciso di mettere alla prova il loro amore appena nato per assicurarsi di potersi fidare di lui. In attesa di ...