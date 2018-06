Tempio Pausania Diego Corsaro morto schiacciato da un trattore

Sardegna : pensionato muore schiacciato da trattore a Tempio Pausania : Un pensionato è morto ieri sera schiacciato dal suo trattore mentre lavorava la sua vigna nelle campagne di Tempio Pausania (SS). Sono stati i familiari dell’80enne a dare l’allarme non vedendolo rincasare in tarda serata. Sul posto i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. L'articolo Sardegna : pensionato muore schiacciato da trattore a Tempio Pausania sembra essere il primo su Meteo Web.

Tempio Pausania - 17enne può cambiare sesso. Il giudice : “Diventerà donna”. È il terzo caso in Italia : Si sente una donna. Lo è per i suoi familiari, per gli amici, per i genitori. Ma la natura l’ha fatta nascere uomo. E ora vuole avere il diritto di decidere qual è la sua identità. Per questo un 17enne gallurese – d’accordo con il padre e la madre – ha chiesto al tribunale di Tempio Pausania di acconsentire al cambiamento di sesso. E il giudice ha accettato. La giovane ora potrà essere sottoposta all’intervento ...