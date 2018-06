Televisione | addio Fox Sports in Italia | le trasmissioni finiscono il 30 giugno

tuttosport

: RT @andrea_torresi: E vogliamo ricordarla così, con personaggi come Pippo Baudo, Mike Bongiorno, Corrado, Sandra e Raimondo, Piero e Albert… - 311titti : RT @andrea_torresi: E vogliamo ricordarla così, con personaggi come Pippo Baudo, Mike Bongiorno, Corrado, Sandra e Raimondo, Piero e Albert… - FQMagazineit : Caterina Balivo, dopo l’addio a Detto Fatto le prime indiscrezioni su cosa farà la conduttrice - andrea_torresi : E vogliamo ricordarla così, con personaggi come Pippo Baudo, Mike Bongiorno, Corrado, Sandra e Raimondo, Piero e Al… -

(Di mercoledì 20 giugno 2018) 'Sarà un vero peccato per noi non avere più l'opportunità di poter vivere insieme le emozioni del grande sport - si legge nella nota -. A tutti quelli che hanno fatto il tifo per noi va il nostro ...