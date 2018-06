Tav | Toninelli | “Vogliamo ridiscutere l’accordo”

Il ministro Toninelli smonta le grandi opere : "Ridiscutiamo integralmente la Tav" : ''Su Tav e infrastrutture Danilo Toninelli conferma la linea oscurantista del governo gialloverde. Tutto da ridiscutere, tutto da riesaminare". Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla...

Tav - Toninelli conferma impegno a ridiscutere accordo. Chiamparino : Calo merci per lacune vecchio tunnel : Teleborsa, - " Ci impegniamo a ridiscutere integralmente il progetto nell'applicazione dell'accordo tra Italia e Francia". Lo ha detto il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli in question ...

Tav - Toninelli conferma impegno a ridiscutere accordo. Chiamparino : "Calo merci per lacune vecchio tunnel" : Ci impegniamo a ridiscutere integralmente il progetto nell'applicazione dell'accordo tra Italia e Francia". Lo ha detto il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli in question time, in Aula, ...

Toninelli - impegno ridiscutere intesa Tav : Immediato arriva il sostegno della viceministra all'economia Laura Castelli: "Massimo sostegno al ministro Danilo Toninelli che ha ribadito in Aula l'impegno del governo a ridiscutere integralmente ...

Toninelli - impegno ridiscutere intesa Tav : ANSA, - ROMA, 20 GIU - "Con riguardo alla linea ad Alta Velocità Torino-Lione, riporto quanto sottoscritto nel contratto di Governo: ci impegniamo a ridiscutere integralmente il progetto nell'...

Toninelli - impegno ridiscutere intesa Tav : Immediato arriva il sostegno della viceministra all'economia Laura Castelli: "Massimo sostegno al ministro Danilo Toninelli che ha ribadito in Aula l'impegno del governo a ridiscutere integralmente ...

Toninelli - impegno ridiscutere intesa Tav : Immediato arriva il sostegno della viceministra all'economia Laura Castelli: "Massimo sostegno al ministro Danilo Toninelli che ha ribadito in Aula l'impegno del governo a ridiscutere integralmente ...

Tav in Val Susa e Terzo Valico dei Giovi a rischio. Danilo Toninelli : “Voglio ridiscutere gli accordi” : Replicando a un'interrogazione presentata alla Camera dal Pd e relativa alle grandi opere italiane in costruzione - la Tav Italia/Francia e il Terzo Valico - il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli ha spiegato di essere intenzionato a ridiscutere gli accordi: "Il mio obiettivo è quello di riesaminare in tempi brevi le diverse grandi opere per individuare quelle necessarie e buone per i cittadini, che dovranno quindi essere concluse a ...

Tav - Toninelli : “Vogliamo ridiscutere l’accordo” : “Con riguardo alla linea ad Alta Velocità Torino-Lione, riporto quanto sottoscritto nel contratto di Governo: ci impegniamo a ridiscutere integralmente il progetto nell’applicazione dell’accordo tra Italia e Francia“. Lo ha detto il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli in question time, precisando: “Ciò che è notorio è che su questa direttrice non si sia verificato il previsto incremento dei traffici di merci che era ...

Tav - M5s e Lega assenti da Chiamparino : ‘Manca rispetto’. Toninelli : ‘Sarò io a convocare Tavolo quando sarà opportuno’ : Nuovo scontro tra il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli e il ministro dell’Interno Matteo Salvini sulla Tav. Dopo la polemica per le parole del neo ministro, che aveva ricordato come il contratto di governo preveda per tutte le grandi opere una nuova analisi costi-benefici, ora al centro della discussione c’è l’assenza di rappresentanti dell’esecutivo al ...

Tav - Toninelli : porta per Chiamparino sempre aperta : Teleborsa, - Sale la tensione tra Chiamparino e Toninelli sulla TAV , con il neo ministro dei Trasporti intenzionato ad aprire un tavolo di verifica. I parlamentari piemontesi di Lega e M5S hanno ...

Tavolo infrastrutture a Torino - M5s e Lega assenti : polemica Chiamparino-Toninelli : Il governatore piemontese: "Dal governo mancanza di rispetto istituzionale". Il ministro: "Quando sarà il momento saremo noi a convocare tavoli tecnici"

Tav - Toninelli : porta per Chiamparino sempre aperta : Sale la tensione tra Chiamparino e Toninelli sulla TAV , con il neo ministro dei Trasporti intenzionato ad aprire un tavolo di verifica. I parlamentari piemontesi di Lega e M5S hanno disertato stamane ...

Grandi opere - dal M5s toscano un dossier per Toninelli : “Stop a Tav e ampliamento dell’aeroporto”. Ma la Lega è a favore : Il passante della Tav di Firenze e l’ampliamento dell’aeroporto di Peretola non s’hanno da fare. Si potrebbe sintetizzare con questi due “no” il dossier che il Movimento 5 Stelle toscano consegnerà al ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli che ha ripetuto in queste ore che le Grandi opere “vanno valutate una per una secondo il parametro costi-benefici”. Così adesso il governo Conte potrebbe mettere nel mirino le due infrastrutture ...