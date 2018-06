Tav in Val Susa e Terzo Valico dei Giovi a rischio Danilo Toninelli | “Voglio ridiscutere

Vacanze : la spesa a Tavola vale 30 mld : ...ultimi dieci anni si è verificata una vera esplosione in Italia della spesa turistica per la tavola che è balzata del 40% dal 2008 ad oggi nonostante gli anni di crisi che hanno colpito l'economia ...

Vacanze - Coldiretti : 35% di spese a Tavola - vale 30 miliardi di euro : Il 35% della spesa di italiani e stranieri in vacanza in Italia è destinato alla tavola per consumare pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per cibo di strada o specialità enogastronomiche. E’ quanto emerge dal Rapporto della Coldiretti su “Le Vacanze italiane nel piatto 2018” per l’anno internazionale del cibo italiano nel mondo presentato al Villaggio della Coldiretti ai Giardini Reali di Torino con il più grande ...

Juventus-Cancelo - il Valencia incontro Marotta : ci siamo! Il difensore : “Inter? Mi aspetTavo…” : Juventus-Cancelo- Come riportato dai colleghi di “Sky Sport”, la Juventus sarebbe pronta ad incontrare il direttore generale del Valencia per definire l’operazione Cancelo. Marotta potrebbe decidere di accontentare le richieste della società spagnola di 40 milioni. CANCELO: “MI ASPETTAVO DI PIU’…” Cancelo, sulle pagine di “TuttoSport“, ha così evidenziato:”Deluso per il mancato ...

Ricordate sole - cuore - amore? Valeria Rossi torna e va in tv da Amadeus : «Dopo le Tre parole meriTavo la rivincita» : sole, cuore, amore. Esplode con queste Tre parole, Valeria Rossi, fenomeno pop dell'estate 2001, in classifica fino ad ottobre, con migliaia di copie vendute. Seguono due album, ma la magia del ...

Governo - Appendino a Chiamparino : “Tav portala da un’altra parte - lontano dalla Val di Susa” : Scambio di battute tra il serio e il faceto tra la sindaca di Torino, Chiara Appendino, e il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, al cantiere della TBM per la nuova linea metropolitana della città. “Se tu sei d’accordo facciamo un patto…” esordisce Chiamparino. “Se Toninelli non rompe le palle sulla Tav…”. L'articolo Governo, Appendino a Chiamparino: “Tav portala da ...

Esplosione Postamat di via SetTavalli a Perugia - colpo fallito - solo danni FOTO : Esplosione Postamat di via Settavalli a Perugia, colpo fallito solo danni. E' fallito il colpo al Postamat di Ponte della Pietra, in via Settevalli a Perugia. Grazie alla segnalazione dei cittadini, i ...

Boxe - Europei femminili 2018 : Valentina Alberti domina negli otTavi - 5-0 ad Angelsen. Si vola ai quarti : Una vittoria e una sconfitta per l’Italia in quel di Sofia (Bulgaria) per quanto riguarda gli Europei di Boxe femminile 2018. Dopo la delusione per l’eliminazione di Alessia Maesiano, campionessa del mondo in carica, nei 57 Kg contro l’irlandese Walsh, arriva il riscatto per la nazionale tricolore con Valentina Alberti che centra una splendida vittoria nei 64 Kg. L’azzurra si è sbarazzata per 5-0 della norvegese Angelsen. ...

Il ministro Toninelli : “Sulla Tav si procederà a una rivalutazione dell’opera” : «Nelle prossime settimane esamineremo tutti i progetti di opere pubbliche in Italia. Il nostro obiettivo è analizzare costi e benefici di ciascuna. Quelle che saranno valutate come utili per i cittadini saranno confermate, sulle altre valuteremo come procedere. Il tutto conti alla mano»....

Lupin in azione a Roma : assalto a furgone porTavalori per 1 - 5 mln euro : Un colpo da oltre un milione e mezzo di euro quello che è stato messo a segno a Roma, in via Aurelia, davanti agli occhi di centinaia di automobilisti incolonnati nel traffico mattutino della Capitale.

