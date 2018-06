Suzuki Jimny | svelate le immagini della quarta generazione – FOTO

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Quelle che vedete qui sopra e nella gallery sono le primenuova, la numero quattro,: il famosono che ormai dal 1970 imperversa sulle strade di tutto il mondo. Un modello-icona che è stato venduto in 2,85 milioni di esemplari in 194 paesi, e che oggi si presenta con contenuti inediti, pur mantenendo le linee inconfondibili e squadrate (tipiche di chi fa dell’off-road il suo credo) che ne hanno decretato il successo. Non mancano i classici fari tondi (a led) e fa la sua (ri) comparsa la mascherina frontale a cinque feritoie, omaggio alla secondadegli SJ degli anni ’80. Nuovi il telaio a traverse e longheroni nonché le sospensioni ad assale rigido: soluzioni che, insieme alla trazione integrale 4WD ALLGRIP PRO con riduttore, consentono di godersi un’esperienza unica in fuoristrada ma anche confortevole ...