Suzuki Jimny – Nuovo in tutto | fedele nella tradizione | arriva la quarta generazione del

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Mostrate le prime immagini delladi: compattezza e tecnologia rendonoagile in città e imbattibile nel fuoristrada, dove può contare su untelaio a longheroni con sospensioni ad assale rigido, trazione integrale e marce ridottevolta pagina e restaa se stesso e ad una formula che ne decreta il successo mondiale sin dal 1970. La nuova edel miticono si presenta completamente rinnovata, mantenendo però la filosofia dei leggendari modelli del passato, venduti fino a oggi in oltre 2,85 milioni di esemplari in più di 194 paesi. Ladidimostra come questo modello abbia saputo attraversare le epoche e le mode senza snaturarsi, come accaduto invece a tante altre fuoristrada, divenute oggi SUV cittadini. Una filosofia progettuale, focalizzata su performance e concretezza, che ha ...