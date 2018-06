Sul Play Store nuovi ritocchi anche per la pagina di presentazione delle app

Focus Sul Samsung Galaxy Tab S4 : batteria - display - fotocamera e processore : Gli appassionati restano in attesa del Samsung Galaxy Tab S4, un prodotto che sta iniziando a far discutere e che molto probabilmente vedremo arrivare a scaffale nel giro delle prossime settimane. Stando a quanto riportato da alcune fonti, il tablet dovrebbe montare una batteria da 7300 mAh (1300 mAh in più rispetto al precedente Galaxy Tab S3), una capacità considerevole, anche se non paragonabile a quella che alimentava il Note 10.1 2014, di ...

Il giudice sportivo ha convalidato il riSultato di Frosinone-Palermo - finale dei playoff di Serie B : Il giudice sportivo ha convalidato il risultato della finale dei playoff di Serie B, giocata sabato scorso tra Frosinone e Palermo e vinta 2-0 dal Frosinone. Ha quindi respinto la richiesta di vittoria a tavolino per 3-0 presentata dal Palermo, The post Il giudice sportivo ha convalidato il risultato di Frosinone-Palermo, finale dei playoff di Serie B appeared first on Il Post.

I nuovi saldi Sul PlayStation Store riguardano decine di titoli e quelli della collana PlayStation Retrò : Sony ha lanciato oggi una serie di importanti sconti per decine e decine di videogiochi PS4 che possono essere ora acquistati a meno di 15€. Nella lunga lista di videogiochi scontati troviamo titoli del calibro di Fallout 4, Prey, tre episodi della serie Metro e moltissimi altri.La promozione riguarda anche numerosi videogiochi della collana PlayStation Retrò, e se non li avete giocati potrete recuperare a prezzo ridotto grandi successi ...

Giochi a meno di 15 e 5 euro Sul PlayStation Store - offerte al 19 giugno : PlayStation Store propone grandi sconti per i Days of Play. Sony ha sorpreso tutti mettendo in promozione numerosi titoli a prezzi veramente stracciati, a meno di 15 e addirittura 5 euro. Per il momento infatti sul PlayStation Store a questo indirizzo sono in corso ben tre promozioni con i Giochi a meno di 15 euro, i Giochi a meno di 5 euro e PlayStation Retro. Di seguito sono disponibili tutte le promozioni in corso. Giochi a meno di 15 euro ...

Polemiche Fortnite Sul crossplay - Sony risponde in via ufficiale : Continuano a essere in costante ascesa le quotazioni di Fortnite, il Battle Royale curato dai ragazzi di Epic Games che negli ultimi mesi ha monopolizzato le attenzioni di numerosissimi giocatori provenienti da tutto il mondo e connessi da tutte le tipologie di piattaforme. Dalle console casalinghe ai dispositivi mobile (per ora solo iOS, a breve anche Android), fino ad arrivare alla “via di mezzo” costituita da Nintento Switch, la console ...

I dinosauri di ARK : Survival Evolved arrivano Sul Play Store : ARK: Survival Evolved è un'avventura Survival ambientata in un mondo Giurassico popolato da dinosauri in cui costruire colonie di sopravvissuti pronte a fuggire sull'Arca. Il gioco, pubblicato la scorsa estate per PS4, Xbox One e PC, è caratterizzato da un vasto ambiente preistorico aperto realizzato in 3D esplorabile con la visuale in soggettiva e situato su un'isola misteriosa. L'articolo I dinosauri di ARK: Survival Evolved arrivano sul ...

Trento Olimpia Milano/ Streaming video e diretta tv : orario e riSultato live (playoff finale gara-6) : diretta Trento Milano info Streaming video e tv: orario e risultato live della partita, gara-6 della finale scudetto, playoff di basket (oggi 15 giugno)(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 09:45:00 GMT)

E3 2018 : The Last of Us Part II avrà il multiplayer - il focus del gameplay è Sulla tensione e tante altre informazioni anche Sullla data di uscita : Uno dei momenti più alti della conferenza E3 2018 di PlayStation è indubbiamente stato quello dedicato a The Last of Us Part II, nuovo capitolo dell'IP targata Naughty Dog che ha focalizzato l'attenzione dei presenti all'evento e di tutti i fan a casa grazie a un video gameplay estremamente spettacolare e adrenalinico. Una dimostrazione di quanto Ellie sia cresciuta e di quanto la rabbia possa spingerla a trasformarsi in una devastante macchina ...

E3 2018 : Nioh 2 presentato Sul palco della conferenza PlayStation : Con un breve trailer proiettato nel corso della conferenza PlayStation, Team Ninja ha presentato Nioh 2, seguito dell'apprezzato Souls-like del 2017 che uscirà presumibilmente anche in questo caso in esclusiva su PS4.Il trailer non è particolarmente utile per trarre indicazioni sul gioco, ma conferma le atmosfere già viste nel primo capitolo. Non è stata inoltre comunicata una data d'uscita o una finestra di lancio a conclusione del ...

Lawnchair V1 esce dal programma di beta testing e diventa ufficiale Sul Play Store : Lawnchair, il launcher con lo scopo di portare le funzionalità dei Google Pixel su tutti gli smartphone Android, è adesso ufficiale sul Google Play Store. L'articolo Lawnchair V1 esce dal programma di beta testing e diventa ufficiale sul Play Store proviene da TuttoAndroid.

RiSultati playoff Serie C - Cosenza da impazzire : lacrime per il Catania - in finale vola il Siena dopo i rigori [FOTO] : 1/13 Foto LaPresse/Davide Anastasi 10/06/2018 ...

RiSultati playoff Serie C/ Ritorno semifinali : il Siena raggiunge il Cosenza in finale! : Risultati playoff Serie C, Ritorno semifinali: all’ultimo secondo il Cosenza elimina il Sudtirol, al Massimino bisogna andare ai rigori dove il Siena ha la meglio sul Catania(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 23:07:00 GMT)

RiSultati playoff Serie B/ Ritorno semifinali : Palermo e Frosinone volano in finale! : Risultati playoff Serie B: diretta gol live score delle partite di Ritorno delle semifinali. Il Palermo batte il Venezia e vola in finale, raggiunto dal Frosinone che elimina il Cittadella(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 22:45:00 GMT)

RiSultati playoff Serie C - Cosenza da impazzire : successo contro il Sudtirol - delirio nel finale [FOTO] : 1/7 LaPresse/Francesco Arena ...