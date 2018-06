Suicida a 12 anni per colpa dei bulli | denunciata scuola | “L’hanno costretta ad

Gorizia - tipografo Suicida al Centro Stampa/ Oggi sciopero di molti quotidiani : aveva 49 anni : Gorizia, tipografo suicida al Centro Stampa, Oggi sciopero di molti quotidiani, fra cui La Stampa: aveva 49 anni e non ha retto la decisione del gruppo di trasferire la produzione(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 08:34:00 GMT)

Forlì - 16enne Suicida nel 2014 : 'Mi odiate non piangerete' - i genitori condannati a 3 anni : Rosita Raffoni, una sedicenne di Fratta Terme (Udine), il 17 giugno 2014 si era suicidata, lanciandosi dal tetto della sua scuola. Prima di lasciarsi cadere nel vuoto, la giovane però aveva girato una sorta di video-testamento, dove accusava i genitori di non averla amata e compresa. Ieri, dopo lunghe indagini ed un processo, per il papà e la mamma di Rosita è arrivata la sentenza di condanna per il reato di maltrattamenti. Il suicidio ed il ...

Migrante Suicida in cella : era stato separato dal figlio di 3 anni : E' il Washington Post a riportare della morte di Marco Antonio Munoz, avvenuta il 13 maggio scorso, pochi giorni dopo che l'amministrazione Trump ha applicato la controversa politica, dichiarata ...

Anthony Bourdain morto a 61 anni. Lo chef Suicida era legato a Asia Argento che twitta : «Sono devastata - è stato il mio amore» : Bruttissima notizia per Asia Argento e per il mondo dello spettacolo in generale: il compagno dell?attrice italiana, Anthony Bourdain, è morto questa mattina a 61 anni. Bourdain, stella...

Anthony Bourdain morto - si è Suicidato. Lo chef aveva 61 anni : Lo chef di fama internazionale, Anthony Bourdain, si è suicidato. Lo riferisce la Cnn. aveva 61 anni e negli ultimi tempi si era parlato di lui anche in Italia perché legato sentimentalmente con Asia Argento.--Bourdain si trovava in Francia per lavorare a una nuova puntata della serie 'Parts Unknown', scrive Cnn, e il suo amico Eric Ripert, chef francese, lo ha trovato stamane senza vita nella sua stanza d'albergo.

