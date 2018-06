Stretta sul copyright : addio condivisioni - ci sarà anche una tassa sui link : addio meme, addio upload libero di foto e filmini sul web. Il Parlamento europeo è pronto alla Stretta su internet in nome dei diritti d’autore. La commissione Giuridica ha approvato le proposte di modifica della legislazione comunitaria sui copyright, dando il proprio benestare all’introduzione di tasse per la pubblicazione di link di articoli di ...

Roma - camion bar via dal centro storico : Stretta sul commercio del Comune : Dal freno a mano tirato sulle nuove bancarelle in rotazione , non ce ne potranno essere delle nuove, allo stop delle sostituzioni che nel tempo hanno portato più operatori a occupare un banco. Dalla ...

Sintonia totale - Crimi (M5S) parla come Salvini. Stretta sulle Ong : "Pacchia finita per chi specula sui migranti" : "La pacchia è finita per chi specula sui migranti" per quelli che "sui 600 migranti" a bordo dell'Aquarius che vanno a Valencia "avrebbero lucrato 600mila euro al mese chissà per quanto tempo". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Vito Crimi a un convegno di Area Dg a Catania. "C'è un albergatore che non ha potuto accogliere 50 persone per un mese - ha aggiunto - una cooperativa che non ha avuto un ...

Governo gialloverde - Crimi - M5S - : 'Sì a Stretta sulle ONG : alimentano traffico' : Il tandem pentastellato con Salvini procede spedito. Il sottosegretario all'editoria Vito Crimi , M5S, ha approvato una stretta alle ONG che operano salvataggi in mare. Un'idea perfettamente in linea ...

La ministra Grillo scrive alle Regioni : subito Stretta sull'intramoenia per tagliare le liste di attesa : Il primo atto della nuova titolare della Salute: una circolare per conoscere i tempi di risposta del sistema sanitario. E per stanare le irregolarità nell'applicazione delle norme sulla libera professione

Stretta di Trump sul Made in China : dazi per 50 mld su prodotti tecnologici. Pechino : "Contromisure rapide" : Donald Trump ha approvato dazi su una lunga lista di prodotti Made in China per un valore di circa 50 miliardi di dollari. Lo riporta il Wall Street Journal, spiegando però come non sia ancora chiaro quando la Stretta entrerà in vigore. La decisione - presa per punire Pechino accusata di rubare tecnologie alle aziende Usa e di violare i diritti sulla proprietà intellettuale - sarà annunciata nelle prossime ore e ...

Dazi - Trump approva Stretta sul made in China da 50 miliardi di dollari : Donald Trump ha approvato Dazi su una lunga lista di prodotti made in China per un valore di circa 50 miliardi di dollari. Lo riporta il Wall Street Journal, spiegando però come non sia ancora chiaro ...

Dazi - Trump approva una mega Stretta sul Made in China : ... giusto e basato sulle regole, con effetti avversi sia per l'economia statunitense, sia per i partner commerciali". Pechino aveva già risposto alle minacce di Trump annunciando che avrebbe a sua ...

Tamburi - abusivi e alcolici per tutti : la Stretta sulla movida è un flop : Il bilancio del primo weekend con la nuova ordinanza del sindaco Luigi de Magistris è da dimenticare. In tutte e sei le aree inserite nel provvedimento continuano infatti a susseguirsi disagi e ...

Napoli - è Stretta sulla movida : arriva il Daspo ai parcheggiatori : Pugno di ferro contro i parcheggiatori abusivi. Nell'ordinanza sulla movida sicura, firmata ieri dal sindaco de Magistris, c'è un capitolo dedicato al contrasto di questa diffusa e...

'Migranti - Stretta sulle Ong nei porti'. Ma Salvini non farà strappi : Non ha rinunciato alla spilletta leghista di Alberto da Giussano, ma ha appuntato sotto il simbolo della Lega, la coccarda tricolore indossata da tutte le autorità presenti alla parata del 2 giugno. ...

“CoStretta a rifare il seno”. Boom! Belen Rodriguez non lo aveva mai rivelato : la confessione sul ritocchino : Belen Rodriguez è sicuramente una donna bellissima e piena di fascino ma nonostante questo, e per sua stessa ammissione, non ha avuto problemi a ricorrere ad un chirurgo plastico per aumentare il seno di un paio di taglie. Il resto del suo corpo, però, sarebbe tutto opera della natura generosa, di una sana alimentazione e di tanto sport. Non ha mai negato di essersi rifatta il seno Belen Rodriguez, e sull’argomento è tornata proprio ...

Fascetta Stretta sul collo - grave bimba di 3 anni : Una bimba di tre anni è stata soccorsa ieri sera dai medici del 118 in un appartamento nel quartiere San Giovanni a Roma . La piccola non riusciva a respirare e aveva una Fascetta stretta intorno al ...

Il ministro per la Famiglia : “Purtroppo nel Contratto la Stretta sull’aborto non c’è” : Il nuovo governo non aveva ancora giurato ed era già partita la prima polemica. Oggetto: il ministro per la Famiglia e le Disabilità, il leghista Lorenzo Fontana, un cattolico contrario all’aborto, alle nozze gay, alla «teoria gender» e così via. Ma Fontana è un personaggio più complesso e più influente. Veronese, 38 anni, ex eurodeputato, ammirato...