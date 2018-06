Stampa Gb | Chelsea Sarri punta su Mertens

Stampa Gb - spunta nome Blanc per panchina Chelsea : Ci sarebbe anche l’ex tecnico del Paris Saint Germain, Laurent Blanc , nella lista dei possibili allenatori del Chelsea per la prossima stagione. A quanto riporta il quotidiano britannico ‘Daily Mail’ l’ex ct della Francia è un serio candidato a sostituire Antonio Conte; il nome del tecnico transalpino si va ad aggiungere a quello di Maurizio Sarri gradito dal proprietario dei blues, Roman ...

Stampa Gb - Chelsea pensa a Pochettino per la panchina : Il Chelsea mette nel mirino il tecnico del Tottenham, Mauricio Pochettino, come possibile sostituto di Antonio Conte sulla panchina dei blues. E’ quanto afferma oggi il ‘Sun’ secondo il quale il patron Roman Abramovich ha individuato nel tecnico argentino il nome giusto per rilanciare il club londinese dopo una stagione deludente conclusasi con l’esclusione dalla prossima Champions League dopo il quinto posto in ...