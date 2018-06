Stadio Roma - ammissioni del collaboratore di Parnasi : Prime ammissioni nell'inchiesta sullo Stadio della Roma. Un collaboratore di Parnasi, Luca Caporilli, anche lui arrestato mercoledì scorso, davanti ai pm ha ammesso di aver dato denaro ad un ...

Stadio - Parnasi e i soldi ai politici : 'Pagava loro e non gli stipendi' : I finanziamenti ai politici di ogni schieramento, mentre in Eurnova 'non avevamo nemmeno i soldi per pagare gli stipendi'. La contabilità parallela, dedicata alle dazioni destinate a ingraziarsi i ...

Stadio Roma - braccio destro di Parnasi : "Soldi ad almeno un funzionario" : Luca Lanzalone respinge le accuse, ma secondo il collaboratore era lui a "rappresentare il Campidoglio". Intercettazioni: "Di Roma non frega niente a nessuno"

Stadio Roma - collaboratore Parnasi : 'Dato soldi ad un funzionario pubblico' : Le prime ammissioni nel corso degli interrogatori di Luca Caporilli, braccio destro di Parnasi. Lanzalone respinge ogni accusa: 'Alla vicenda Stadio non ho mai partecipato' - Luca Caporilli, ...

Stadio Roma - Lanzalone al gip : "Mai partecipato a vicenda". Collaboratore di Parnasi : "Rappresentava il Campidoglio" : Nega tutto, anche di aver partepitato alla "vicenda dello Stadio". Così la definisce Luca Lanzalone, uno dei principali indagati dell'inchiesta sul nuovo impianto sportivo della Roma. "Io alla vicenda dello Stadio non ho mai partecipato", si legge nel verbale dell'ex presidente di Acea. Una frase aggiunta a penna, evidentemente alla fine dell'interrogatorio di garanzia di Lanzalone, che venerdì scorso è ...

Stadio Roma - un collaboratore di Parnasi ai pm : 'Dati soldi ad almeno un funzionario pubblico' : Luca Parnasi si sfiogava con i suoi collaboratori il 4 marzo del 2017. Il costruttore lamenta il fatto che il progetto dello Stadio della Roma segna una battuta d'arresto a causa della Valutazione di ...

Stadio Roma - Parnasi intercettato : 'Tempi troppo lunghi. Ci ho messo 26 milioni e rischiamo che Pallotta va via' : Luca Parnasi si sfiogava con i suoi collaboratori il 4 marzo del 2017. Il costruttore lamenta il fatto che il progetto dello Stadio della Roma segna una battuta d'arresto a causa della Valutazione di ...

Stadio Roma - Invimit si fa avanti : 'Lo Stato può subentrare a Parnasi' Raggi riconvocata dai pm : 'Nel futuro di questa città, certo, ci sarà lo Stadio della Roma. Se la procedura, come crediamo, risulta corretta, potrà andare avanti. Abbiamo deciso di riverificare alcuni passaggi nodali, perché i ...

Stadio Roma - Croppi : “bisognerebbe andare ad analizzare il periodo in cui Parnasi acquistò i terreni” : Stadio Roma – Umberto Croppi, già assessore alla cultura nella giunta Alemanno, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la notizia”, condotta da Gianluca Fabi e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. In merito all’inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. “Di fronte a indagini di questo tipo mi viene sempre in mente l’immagine del setaccio –ha affermato Croppi-. Queste ...