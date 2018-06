Springsteen vs Trump | Sessions blasfemo

ansa

: I creatori di Family Guy e Modern Family 'disgustati' da Fox By ANSA - mbwManzoni : I creatori di Family Guy e Modern Family 'disgustati' da Fox By ANSA - radiostudiovivo : Forse a R. De NIRO , D. Trump non è molto gradito?!E non solo a lui, a giudicare dagli applausi ricevuti dopo il su… - Pizia16 : @Apndp @springsteen @realDonaldTrump Un fuck non si nega a nessuno. Neppure a Trump...pare. -

(Di mercoledì 20 giugno 2018) ANSA, - NEW YORK, 20 GIU - La linea dura della Casa Bianca contro l'immigrazione illegale ha provocato una alzata di scudi nel mondo dell'entertainment. A Broadway, Bruceha condannato come "disumana" la scelta dell'amministrazione di separare alla frontiera bambini migranti dai loro genitori. Cambiando per una ...