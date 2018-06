Sondaggio Ixè | fiducia nei leader | Paolo Gentiloni davanti a Luigi Di Maio | il tracollo

Sondaggio Ixè - Matteo Salvini conquista il Pd : un elettore su due favorevole alla linea dura : La linea dura di Matteo Salvini su immigrazione clandestina e rom convince non solo il popolo giallo e verde ma anche quello del Pd. Se, in generale, il 72% dei cittadini si dice favorevole al nuovo ...

Sondaggio Ixé per HuffPost : il Governo giallo-verde non convince gli elettori di Lega e M5S : Alla luce dei risultati elettorali dello scorso 4 marzo, gli italiani investono i due principali 'vincitori' della responsabilità di governare il Paese: quasi la metà (47%) indica il M5S ed il 40% la Lega. Tuttavia una maggioranza che vede queste due forze in coalizione, con l'eventuale apporto di altri partiti a supporto, non appare così popolare ed è auspicata solo dal 23% degli elettori.Inoltre, tra quanti hanno ...

Governo - Sondaggio Ixè : lo stallo demolisce la sinistra - crolla il Pd : C'è una cosa peggio che non trovare un accordo per la formazione del Governo: tirarsene completamente fuori, come ha fatto il Partito democratico nei giorni scorsi, e condannarsi così all'irrilevanza. ...