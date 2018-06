Solstizio 21 giugno | cosa c' è da sapere sul giorno più lungo | e sull' estate

Astronomia : Solstizio d’Estate e congiunzioni - ecco cosa ci riserva il cielo del mese di Giugno 2018 : Nuovo mese di eventi astronomici: ecco cosa ci riserva Giugno 2018 , il sesto mese dell’anno in base al calendario gregoriano e il primo d’estate nell’emisfero boreale (dell’inverno nell’emisfero australe). Partendo dalla nostra stella, ricordiamo che il Sole trova nella costellazione del Toro fino al 21, per poi passare nei Gemelli. Il 21 Giugno è il giorno del Solstizio d’Estate , che segna l’inizio ...

Benvenuto Giugno 2018 : inizia oggi l’estate meteorologica - ecco la DATA del Solstizio e le INFO UTILI : Giugno 2018 è ormai iniziato, oggi è il primo giorno dell’estate meteorologica, mentre sarà necessario attendere ancora qualche giorno per quella astronomica: quest’anno il Solstizio d’Estate cade infatti il 21 Giugno alle 10:07 UTC (12:07 ora italiana). Il termine Solstizio deriva dal latino sol (sole) e sistere (stare fermo), col significato di “sole stazionario”. In astronomia il Solstizio è definito come “il momento ...