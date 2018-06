Soccorso in mare nella notte

Migranti - archiviata l'inchiesta sulla Ong : «Il Soccorso in mare non è reato» : Nessun processo per i volontari della Sea-Watch. Il Gip di Palermo accoglie la richiesta della Procura antimafia: l'assistenza a Migranti in difficoltà è un obbligo previsto dalla legge Minacce e torture in Libia, condannato a dieci anni di carcere l'aguzzino dei Migranti " Msf, stop dopo le minacce: chi e perché vuole fermare i volontari"

Migranti - Proactiva : “Dopo accordo con la Libia Soccorso in mare non ha regole”. Msf : “Siamo lì perché non c’è l’Europa” : “Dopo l’accordo con la sedicente guardia costiera libica le cose sono cambiate” ed “è cresciuta la violenza”. Messe nel mirino dal ministro dell’Interno Matteo Salvini e accusate dalle frasi del pm di Catania Carmelo Zuccaro, le ong rispondono e indicano nell’accordo stipulato dal precedente titolare del Viminale Marco Minniti l’origine del caos nel Mediterraneo di questo ultimo periodo. “C’è ...

Caso Migranti - mancano celle frigorifere su navi di Soccorso : 12 corpi abbandonati in mare : Il naufragio al largo delle Coste Libiche segnalato da una nave della marina militare Usa che è intervenuta recuperando 41 superstiti e 12 corpi prima di chiedere il trasbordo sulla nave della Ong tedesca Sea watch. Quest'ultima però ha dovuto rinunciare senza l'assegnazione di un porto sicuro dove poterli sbarcare così i corpi sarebbero stati abbandonati in mare.Continua a leggere

Aquarius e Soccorso in mare - ecco cosa dicono le leggi sovranazionali : nave Aquarius (Foto: Ra Boe / Wikipedia, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org) Domenica 10 giugno, 629 migranti sono stati soccorsi al largo della Libia da diverse navi e, in seguito, fatti salire tutti a bordo della Aquarius, nave dell’Ong Sos Méditerranée. Tra gli uomini salvati ci sono 134 minorenni e 7 donne incinte. Il vicepremier e ministro degli Interni Matteo Salvini ha imposto alla Aquarius di attraccare a Malta, laddove ...

Giovane accusa malore in mare nella Riserva Naturale dello Zingaro - bagnante Soccorso da elicottero dell’aeronautica militare : Un bagnante di 29 anni ha avuto oggi un malore a Cala Pisa, all’interno della Riserva Naturale Orientata dello Zingaro (Trapani). Un elicottero HH-139A dell’82 Centro Csar (Combat Search and Rescue-Ricerca e soccorso) del 15 Stormo dell’Aeronautica militare e’ decollato per prestargli soccorso. Il Giovane bagnante e’ stato inizialmente stabilizzato da un medico in spiaggia e poi, con l’ausilio di un operatore ...

Pescatore colto da malore in mare - Soccorso in elicottero : Un elicottero HH-212 dell’80° Centro SAR dell’Aeronautica Militare è intervenuto nel pomeriggio di ieri per recuperare d’urgenza un marinaio colpito da infarto a bordo di un peschereccio in navigazione a circa sessanta miglia a sud di Cagliari. La missione, richiesta dal 13° MRSC (Maritime Rescue Sub Center) di Cagliari al Rescue Coordination Center del Comando Operazioni Aeree di Poggio Renatico (FE), si è resa necessaria viste le critiche ...

Ospedale del Mare - autorizzati gli atterraggi dell'eliSoccorso : L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile , Enac, ha rilasciato l'autorizzazione per le attività di elisoccorso, con operatività diurna e notturna, per il servizio a destinazione sanitaria relativo all'...