Slow Food Village | a Viterbo dieci giorni dedicati alla cultura del cibo

2/06 Migranti Film Festival : con Slow Food anteprima italiana di Mareyeurs : ... che dal 1 al 4 giugno 2018 tornerà ad animare gli spazi dell'Università di Pollenzo, con proiezioni ma anche workshop su cibi e bevande dal mondo, quattro cucine di comunità Migranti, spettacoli ...

Salone del libro : nuova proposta Slow Food : Sabato 12 maggio - Lingotto Fiere Il libro è stato scritto da Luigi Fontana ed è così proposto "La felicità ha il sapore della salute, la via della longevità tra scienza e cucina" Luigi Fontana,tra i ...

Slow Food Crotone - Luigi Monaco è il nuovo fiduciario : L'articolata relazione svolta dal nuovo fiduciario, ha toccato i punti cari al movimento della "Lumaca Rossa": la difesa della territorialità, del mondo agricolo , del cibo buono pulito e giusto e ...

Slow Food Day : mettiamo in tavola un futuro migliore : Lo Slow Food Day di quest’anno è dedicato alla farina: il tradizionale appuntamento primaverile di Slow Food Italia è dedicato al grano tenero e alle farine, ingrediente primario della nostra dieta di cui però, troppo spesso, non sappiamo abbastanza. La giornata di sabato 21 aprile, all’insegna del motto mettiamo in tavola un futuro migliore, è un’occasione per approfondire la nostra conoscenza delle varietà di farine, da come ...

La condotta spezzina celebra lo Slow Food Day con tre appuntamenti : Una vita che parte da lontano, dagli anni '30, quelli dell'Albergo Mercato di Milano gestito dalla sua famiglia e delle fughe a San Zenone, suo luogo di origine, e poi gli anni in giro per il mondo, ...

Slow Food all'8ª sagra dei piselli : Dalle ORE 16 andranno in scena gli spettacoli IL GRANDE LEBUSKI VITA A PEDALI e ILARIA con le acrobazie aeree.

L’olio extravergine secondo Slow Food : ecco le 39 aziende calabresi selezionate dalla Chiocciola : Un sistema di tutela e promozione delL’olio extravergine d’oliva che mette in campo tutti gli strumenti a disposizione della rete di Slow Food, secondo l’approccio che nel corso di questi 32 anni di storia l’associazione ha sperimentato: una guida on-line con oltre 1000 segnalazioni dei migliori oli di circa 600 aziende realizzata grazie alle decine di soci e collaboratori in tutta Italia – che per la Calabria recensisce 39 aziende; il ...