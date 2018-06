Skype sbarca anche sui tablet Android

surface-phone

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Fino ad ora l’applicazione ufficiale diperè stata compatibile soltanto con gli smartphone rappresentando una grande limitazione per uno dei servizi di messaggistica più utilizzati al mondo. Con un nuovo aggiornamento rilasciato sul Google Play Store perPreview e numerato 8.24.74.4, Microsoft ha finalmente introdotto il supportoper icon a bordo il sistema operativo di Mountain View. L’interfaccia grafica è stata riprogettata in modo tale che possa essere ottimizzata al meglio per display molto ampi. Uno dei cambiamenti più importanti della UI consiste nella visualizzazione a destra dei messaggi e a sinistra della lista di tute le chat facilitando e velocizzando la navigazione all’interno dell’app: Link al downloadPreview (Free, Google Play) →