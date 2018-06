“Si è uccisa a 12 anni” I genitori scoprono il drammatico motivo Dopo un’attenta

caffeinamagazine

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Come ci si può sentire quando scopri che tua figlia, di soli 12 anni, si è tolta la vita? Non possiamo neanche immaginarlo. Scoprire le cause di quel gesto, però, è cosa assolutamente doverosa e naturale. E così è stato anche per questiche hanno capito cosa è successo alla loro piccolo. “La scuola aveva un obbligo molto basilare: mantenere i suoi giovani studenti al sicuro, invece non lo hanno fatto e quando nostra figlia ha denunciato i bulli le hanno consigliati di starsene i disparte e poi addirittura di abbracciarli”, è la denuncia presenta daidella piccola Mallory Grossman, la ragazzina statunitense che si è tolta la vita a 12 anni per colpa dei bulli nel giugno del 2017. Ora, ad un anno di distanza da quel tragico fatto, la mamma e il papà, Dianne e Seth Grossman, infatti hanno chiamato in causa le autorità scolastiche responsabili ...