Senegal | una lezione Mondiale | i tifosi puliscono lo stadio dopo la partita

Insegnante italiana ripudiata dai genitori perché ha una figlia con un Senegalese : La donna ha avuto una figlia con Maurice Bathia, senegalese 34enne: i suoi genitori l'hanno di fatto cacciata di casa: ""Tu e la bimba va bene, lui no, vuole solo sfruttare i nostri beni, vuole i nostri soldi".Continua a leggere

Roma - Senegalese tenta di stuprare una 40enne nell'androne di un palazzo : messo in fuga dagli inquilini : tentato stupro in via Batteria Nomentana a Roma. Un immigrato ha trascinato una donna con la forza nell' androne di un palazzo di via Batteria Nomentana, una perpendicolare di via Nomentana che...

Roma - Senegalese tenta di stuprare una 40enne nell'androne di un palazzo : messo in fuga dagli inquilini : tentato stupro in via Batteria Nomentana a Roma. Un immigrato ha trascinato una donna con la forza nell' androne di un palazzo di via Batteria Nomentana, una perpendicolare di via Nomentana che...