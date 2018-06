Seconde Squadre a rischio rinvio | sei club di A chiedono lo slittamento

Sei club di Serie A pronti a chiedere il rinvio per le Seconde squadre : Sei club di Serie A stanno pensando di chidere alla Figc il rinvio per l'inizio del progetto seconde squadre. L'articolo Sei club di Serie A pronti a chiedere il rinvio per le seconde squadre è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Seconde Squadre - ad agosto si comincia : chi ci sarà? : Ad esempio, non si capisce se tra i 4 Over concessi non possano essere utilizzati calciatori che abbiano accumulato più di 50 presenze in tutte le Serie A del mondo o soltanto nella nostra. Fa una ...

Serie B - istanza alla Figc per eliminare la promozione delle Seconde squadre : La Serie B passa all'attacco sulle seconde squadre: obiettivo eliminare le promozioni. L'articolo Serie B, istanza alla Figc per eliminare la promozione delle seconde squadre è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Lega Serie B : “la Figc deve chiarire che il progetto delle Seconde Squadre deve essere limitato alla Lega Pro” : “La Figc deve chiarire che il progetto delle seconde squadre deve essere limitato alla Lega Pro”. La Lega B non cambia posizione e il presidente Mauro Balata nelle prossime ore invierà “un’istanza formale al commissario Fabbricini affinché la Federcalcio modifichi la delibera escludendo la possibilità che le seconde squadre vengano promosse in Serie B”. In caso contrario, ha aggiunto il presidente della Lega B, ...

Seconde Squadre Italia : le regole per l'iscrizione al campionato : Arriva una grande novità nel mondo del calcio nostrano, i club potranno iscrivere le Seconde squadre nel campionato di Lega Pro, vediamo insieme quali sono i criteri che la disiplinano.

Ripescaggi Serie C - come funzionano? I criteri per Seconde Squadre - retrocesse e vincenti dei playoff di Serie D. Regolamento e coefficienti : La Serie C 2018-2019 prevede la partecipazione di 60 Squadre: 56 formazioni sono già certe della partecipazione (ma dovranno confermare l’iscrizione nelle prossime settimane, sono possibili delle defezioni dell’ultimo momento), gli ultimi quattro posti (più eventualmente altri in caso di rinunce in corsa) saranno assegnati tramite i Ripescaggi. Ma come funzionano i Ripescaggi per la prossima Serie C? Di seguito il Regolamento ...

Seconde Squadre - c'è il regolamento : così si calcolerà il ranking : La Figc ha ufficializzato il regolamento e dettato i parametri con i quali scrivere il ranking tra le società di Serie A interessate all'iscrizione di una Seconda Squadra nel prossimo campionato di Serie C. Il ranking...

Seconde Squadre - ecco i criteri d'ammissione alla Serie C : Tutto pronto per far partire l'era delle Seconde squadre anche in Italia come già succede ad esempio in Spagna. Nel Bel Paese sarà interessata la Serie C dove si parte dalla prossima stagione ...

Seconde Squadre in Serie C - quali club si qualificheranno? I criteri e il regolamento : La FIGC ha ufficializzato oggi i criteri dettagliati di come si qualificheranno le Seconde Squadre dei club di Serie A per la Serie C 2018-2019. Il ranking premierà le formazioni con i migliori vivai, ma conterà anche la classifica dell’ultimo campionato e la media degli spettatori. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio il regolamento. Quanti posti saranno disponibili? Il primo punto fondamentale da ricordare è che le Seconde Squadre andranno ...

Seconde Squadre delle società di A : il ranking si scriverà con questi parametri : Il "Coefficiente Azzurro" è quello che peserà di più. La Federcalcio ha ufficializzato il regolamento e dettato i parametri con i quali scrivere il ranking tra le società di Serie A interessate all'...

