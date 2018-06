Se rispondo a Salvini faccio il suo gioco? Io non sto zitto

ilfattoquotidiano

: 'Ma era Salvini o Mussolini? Lui dice di andare in Africa per costruire case, gli manca solo che canti faccetta ner… - matteosalvinimi : 'Ma era Salvini o Mussolini? Lui dice di andare in Africa per costruire case, gli manca solo che canti faccetta ner… - matteosalvinimi : #Salvini: Renzi da Annunziata? Ero con mia figlia, ho preferito lei. Cosa rispondo a Renzi? Gli hanno già risposto… - RobertoGranai : RT @scenarieconomic: SALVINI A NON È L’ARENA: “A RENZI NON RISPONDO E IL PROGRAMMA LO FAREMO COME PROMESSO” -

(Di mercoledì 20 giugno 2018) La cosa che più mi impressiona in questi tempi bui, è la “dittatura delle parole”. Un tribunale speciale (composto da editorialisti, esperti in risse televisive, popolo del web e dei vari bar sotto casa) ha decretato chi ha diritto alla parole e chi no. Può parlare chi sostiene il governo, soprattutto il suo lider maximo, il tripolavorista Matteo(segretario della Lega, vicepremier e ministro dell’Interno), deve tacere chi non è d’accordo. Quest’ultima categoria (infima e deprecabile minoranza) appena accenna a dire un non ci sto, viene bollata come “Pariolina”, sinistra cachemire, élite, frequentatrice di Capalbio, triste arredo di terrazze romane. Seguono insulti. Il più quotato è “voi parlate con la pancia piena mentre il popolo ha fame”. Ed è questo il campo della volgarità, della semplificazione estrema imposta dalla propaganda. A me interessano le censure più sottili. Se ...