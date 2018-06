Scuola e precariato | arriva al Parlamento europeo la denuncia all' Italia

Scuola - precariato e diplomati magistrali : chiesto incontro urgente con Ministro Bussetti : Appello lanciato al Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, affinché vengano trovate soluzioni ‘urgenti ed efficaci’ per la questione legata ai diplomati magistrali. Ma non solo. Sono diverse le priorità da risolvere nella Scuola, priorità che riguardano il precariato e la ridefinizione degli organici in linea con quanto disposto dalla direttiva 70/99 UE, a partire dai posti di sostegno agli alunni disabili. In ...

Scuola - diplomati magistrali - precariato e organici : senza decreto urgente nuovo anno a rischio regolarità : Rimane irrisolto il nodo sui diplomati magistrali, precariato e organici, tanto che il sindacato della Scuola Anief chiede un incontro urgente al neo Ministro del MIUR Marco Bussetti . Secondo il ...

Scuola - il Parlamento UE scende in campo per mettere fine al "precariato eterno" : Il Parlamento europeo scende in campo per mettere fine alla questione del "precariato eterno". Attraverso una risoluzione - rivolta al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri " ha ...

Scuola - denunciate in TV le questioni precariato docenti e diplomati magistrali : Il presidente dell’Anief, Marcello Pacifico, è intervenuto in diretta su Raitre nel corso della trasmissione ‘Fuori TG’, a proposito dei problemi che riguardano il precariato scolastico, oltre alla protesta dei diplomati magistrali. Scuola, Marcello Pacifico al TG3: ‘Un docente abilitato che insegna per almeno 3 anni deve essere stabilizzato’ “Un docente abilitato che insegna per almeno tre anni, come supplente, ...

Scuola - ultimissime notizie precariato : docente batte il Miur anche in Appello : Ancora una volta, un professore precario esce vittorioso nella sua battaglia contro il Miur (Ministero dell’Istruzione) per la rivendicazione dei propri diritti. Infatti, secondo quanto pubblicato dal quotidiano delle Marche, lindiscreto.it, un insegnante di musica si è visto riconosciuto, anche in secondo grado, un indennizzo e gli scatti di anzianità, in quanto, seppur prestante servizio come precario, aveva ininterrottamente svolto il ...