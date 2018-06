Sciopero dei benzinai | è tutto confermato Ecco quando troveremo i distributori chiusi

caffeinamagazine

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Se avete già programmato le vacanze, o le state progettando, e avete intenzione di muovervi in macchina, fate bene attenzione alla data didei. Non si sa mai, ma è meglio evitare che si resi a piedi. La fatturazione elettronica è diventata obbligatoria per idi carburante, ma a 10 giorni dall’entrata in vigore della nuova legge, isono ancora sprovvisti “degli strumenti tecnologici previsti dalla normativa (app, software per PC) che l’Amministrazione avrebbe dovuto mettere a disposizione”. Per questo motivo le Organizzazioni sindacali di categoria dei gestori degli impianti di rifornimento carburanti – Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio- hannoloprevisto per martedì 26 giugno, in una lettera inviata ai Ministri Di Maio e Tria ed ai Sottosegretari Giorgetti e Garavaglia: ...