Scienza | è morto Giorgio Palumbo | protagonista dell’astrofisica delle alte energie

"Come vi sentite con un morto sulla coScienza?". L'sms del prof suicida agli studenti che lo hanno accusato di molestie : "Come vi sentite ad avere un morto sulla coscienza?". È questo il testo del messaggio inviato, prima di suicidarsi, dal professor Francesco Parillo. Destinatari delL'sms i suoi denuncianti: studenti che l'hanno accusato di molestie sessuali. Parillo si è tolto la vita ingerendo un mix di farmaci, dopo esser stato condannato in primo grado lo scorso 23 aprile a 3 anni di reclusione, per violenza sessuale su sei dei suoi alunni, che ...

