Scherma | Europei 2018 | il Dream Team spezza la maledizione! ORO PALPITANTE | Russia

Scherma - Europei 2018 : la Russia difende il titolo nella spada maschile. Battuta la Francia : La Russia difende il titolo a squadre nella spada maschile agli Europei 2018 di Scherma, in corso di svolgimento a Novi Sad (Serbia). I russi sono riusciti nell’impresa di battere in finale la Francia, campione iridata ed olimpica in carica, con il netto punteggio di 45-34, andando così a bissare l’oro conquistato lo scorso anno a Tbilisi. Sul terzo gradino del podio troviamo l’Italia, con il quartetto formato da Marco Fichera, Gabriele Cimini, ...

Diretta / Europei Scherma 2018 streaming video e tv : fiorettiste in finale e spadisti di bronzo! : Diretta Europei Scherma 2018: info streaming video e tv delle gare di oggi 20 giugno a Novi Sad. In pedana l'Italia del fioretto femminile e della sciabola maschile.

Scherma - Europei 2018 : l’Italia torna sul podio nella spada! Gli azzurri travolgono la Svizzera e conquistato uno splendido bronzo : l’Italia conquista una splendida medaglia di bronzo nella spada a squadra maschile agli Europei 2018 di Scherma, in corso di svolgimento a Novi Sad (Serbia). Il quartetto azzurro formato da Marco Fichera, Gabriele Cimini, Enrico Garozzo ed Andrea Santarelli ha sconfitto la Svizzera con il netto punteggio di 45-29. Un risultato molto importante per il Bel Paese, che pur con l’assenza del campione del mondo Paolo Pizzo, riesce a tornare sul podio ...

Scherma – Fioretto femminile : l’Italia si gioca l’oro a squadre agli Europei di Novi Sad - uomini in pedana per il bronzo : La squadra azzurra di Fioretto femminile se la vedrà con la Russia nella finale per la medaglia d’oro ai Campionati Europei di Novi Sad L’Italia è già certa di festeggiare la sesta medaglia della sua spedizione ai Campionati Europei di Scherma di Novi Sad 2018. La squadra di Fioretto femminile conquista la finale ed è certa di un posto sul podio. Alle 19 sfida per il titolo con la Russia. La formazione azzurra, composta da Arianna ...

LIVE Scherma - Europei 2018 in DIRETTA : 20 giugno. ITALIA IN FINALE NEL FIORETTO! BRONZO ITALIA NELLA SPADA UOMINI!

Scherma - Europei 2018 : Italia in finale nel fioretto femminile! Le azzurre demoliscono anche la Germania : Un altro monologo azzurro ed il Dream Team combatterà per la medaglia d’oro. L’Italia è in finale nella prova a squadre di fioretto femminile agli Europei di Novi Sad, dopo aver battuto agevolmente in semifinale la Germania con il punteggio di 45-26. Adesso il quartetto azzurro (Arianna Errigo, Alice Volpi, Camilla Mancini e Chiara Cini) sfiderà la Russia di Inna Deriglazova e cercherà di conquistare il primo oro azzurro di questa ...

Scherma - Europei 2018 : svanisce il sogno finale per gli spadisti. La Russia batte l’Italia : La squadra azzurra di spada maschile scenderà in pedana per conquistare la medaglia di bronzo agli Europei di Novi Sad. Dopo la pazzesca vittoria con l’Ucraina nei quarti di finale, l’Italia (Marco Fichera, Andrea Santarelli, Enrico Garozzo e Gabriele Cimini) si è arresa in semifinale alla Russia con il punteggio di 45-40 e ha visto sfumare la possibilità di raggiungere la finale continentale. Inizio di match molto equilibrato con ...

Scherma - Europei 2018 : l’Italia vola in semifinale nel fioretto. Il Dream Team domina l’Ucraina : Tutto come da pronostico. La squadra azzurra di fioretto femminile si qualifica facilmente per le semifinali agli Europei di Novi Sad. L’Italia ha demolito nei quarti di finale l’Ucraina con il punteggio di 45-26. Adesso il quartetto azzurro, composto da Arianna Errigo, Alice Volpi, Camilla Mancini e Chiara Cini, affronterà la Germania che ha battuto l’Ungheria per 45-41. Davvero tutto molto semplice per l’Italia, che ha ...

Scherma - Europei 2018 : spadisti in semifinale! Incredibile vittoria all’ultima stoccata contro l’Ucraina : Tutto all’ultima stoccata all’ultimo secondo. Nel modo più Incredibile ed emozionante l’Italia si qualifica per le semifinali degli Europei di Novi Sad nella prova a squadre di spada maschile. Una pazzesca vittoria nei quarti di finale contro l’Ucraina per 16-15 al termine di una sfida combattutissima. Un match davvero emozionante con gli azzurri (Marco Fichera, Andrea Santarelli, Enrico Garozzo e Gabriele Cimini) che ...

LIVE Scherma - Europei 2018 in DIRETTA : 20 giugno. Italia per sfatare il tabù oro. In pedana fiorettiste e spadisti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA della quinta giornata degli Europei di Scherma a Novi Sad. Iniziano oggi le prove a squadre e si comincia con quelle di fioretto femminile e spada maschile. L'Italia è ancora alla ricerca del primo oro di questa rassegna continentale e continua ad esserci l'incubo zero vittorie. Nel fioretto femminile Arianna Errigo ed Alice Volpi hanno conquistato un argento ed un bronzo nell'individuale e ...

Scherma - Europei 2018 : il programma di mercoledì 20 giugno. Orario d'inizio e come vedere le gare in tv. Tutti gli azzurri in gara : Quinta giornata agli Europei di Scherma in corso di svolgimento a Novi Sad. Finora solo il fioretto ha regalato medaglie all'Italia (3 argenti e 2 bronzi). Oggi scendono in pedana le squadre di fioretto femminile e spada maschile. Grande attesa per i colori azzurri, con l'Italia che attende di cancellare lo zero nella casella delle medaglie d'oro. Questi gli azzurri impegnati nella prima giornata Spada maschile: Gabriele ...