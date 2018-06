Scannapieco ad | Palermo direttore generale | il compromesso Lega-5 Stelle per Cdp

huffingtonpost

(Di mercoledì 20 giugno 2018) I nomi in pole per la nuova cabina di controllo di Cassa depositi e prestiti ci sono e sono nomi ditra i due azionisti di governo, cioèe 5. Nomi che accontentano tutti, incluse le Fondazioni, l'altro socio di peso della Cassa: l'ex numero uno di Mps Massimo Tononi per la presidenza, il vicepresidente della Bei Darioper il ruolo di amministratore deto. Per tenere in piedi l'equilibrio spunta una terza poltrona, quella del, che dovrebbe andare all'attualefinanziario Fabrizio.I tre nomi sono pronti a confluire nella lista che le Fondazioni e il Tesoro si apprestano a presentare all'assemblea convocata il 28 giugno. Ancora otto giorni a disposizione, quindi, per perfezionare la lista dei nuovi nove membri del consiglio d'amministrazione dato che l'obbligo di depositare le liste entro il 25 aprile (il ...