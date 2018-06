Saverio Raimondo è il nerd totale della comicità italiana

Razzi Vostri : Antonio Razzi approda sul Nove. Striscia quotidiana con Saverio Raimondo : Antonio Razzi Più sono strane, più sono vere. Dopo la mancata ricandidatura in Parlamento, l’ex senatore Antonio Razzi ha trovato il modo di ‘fare la grana’: stando in tv. Terminata l’esperienza come opinionista per Quelli che dopo il Tg su Rai2, dal 25 giugno prossimo l’ex parlamentare approderà a Discovery, sul Nove, con una nuova Striscia quotidiana in onda alle 21.20, dal lunedì al venerdì. Titolo: Razzi ...

Saverio Raimondo a Blogo : "In tv italiana nulla di divertente - io censurato a CCN sul Papa ma non urlo allo scandalo" : Venerdì 8 giugno su Comedy Central, il canale di Viacom Italia dedicato all'intrattenimento e alla comicità presente su Sky al canale 124, andrà in onda l'ultima puntata della quarta stagione di CCN (Comedy Central News). Lo stand up comedian Saverio Raimondo ai microfoni di Blogo ha presentato così l'appuntamento di domani sera, nel quale sarà mandata in onda anche l'intervista impossibile al Presidente della Repubblica Sergio ...

Saverio Raimondo : "Mattarella? Non dorme da marzo. Potrebbe affidarmi l'incarico : somiglio a Di Maio - ma non sbaglio i congiuntivi" : "Piacere, sono Saverio Raimondo, non Luigi Di Maio". Specificarlo è diventato obbligatorio da quando qualcuno ha notato la somiglianza con il leader pentastellato. Saverio Raimondo con la politica ha in realtà a che fare in maniera trasversale: comico di professione, per la quarta stagione consecutiva è alla guida di Comedy Central News - striscia satirica in onda tutti i venerdì alle 23 sul canale 124 di Sky - che di ...

Intervista a Saverio Raimondo : 'per l'Eurovision? Andrebbe fatta una selezione ad hoc' : Siamo la generazione dello streaming e mi fa piacere sapere che il mio programma venga fruito in questa modalità molto più contemporanea e i riscontri sono ottimi. E stasera , 20 aprile, dalle 23 chi ...

Filippo Magnini assicura : “Giorgia Palmas è perfetta per me” e sarà ospite di Saverio Raimondo nella nuova puntata di CCN : L'ex nuotatore ha parlato del nuovo amore su "Chi" The post Filippo Magnini assicura: “Giorgia Palmas è perfetta per me” e sarà ospite di Saverio Raimondo nella nuova puntata di CCN appeared first on News Mtv Italia.

Filippo Magnini assicura : 'Giorgia Palmas è perfetta per me' e sarà ospite di Saverio Raimondo nella nuova puntata di CCN : Vorresti qualche anticipazione? Eccole: come sai Filippo ha appeso il costume al chiodo, quindi Saverio indagherà su cosa sta facendo adesso che ha lasciato lo sport come atleta . Ci sarà anche l'...

CCN : Saverio Raimondo torna su Comedy Central. Cast fisso di comici e interviste fake a Berlusconi e Andreotti : CCN, Comedy Central News Saverio ma giusto. Alcuni lo giudicano oltremodo irriverente, troppo dissacratorio, ma quella sua satira – maturata nel mondo della stand up Comedy – Saverio Raimondo l’ha resa un marchio di fabbrica. Da venerdì 13 aprile alle 23.00, il comico tornerà su Comedy Central (canale 124 di Sky) con la quarta stagione del suo CCN (Comedy Central News), un late show dichiaratamente ispirato ai modelli ...