San Benedetto | ritirato un lotto di acqua contaminata

Acqua San Benedetto contaminata e ritirata dal Ministero della Salute : bufala o è inquinata? : Si parla tantissimo da alcuni giorni a questa parte dell'Acqua San Benedetto, secondo alcune segnalazioni contaminata e addirittura ritirata dal mercato direttamente dal Ministero della Salute. Come sempre avviene in questi casi, è difficile comprendere se si tratti di una bufala, oppure se possa esistere un autentico pericolo dovuto all'eventuale presenza di Acqua inquinata sul mercato. Proviamo dunque a fare chiarezza, riepilogando tutte le ...

Padel e Vip a San Benedetto - Assoalbergatori e Maggioni soddisfatti : 'Auspicio è che diventi un Gala' : E' importante per lo sport e per il turismo di San Benedetto. Atleti ma anche turisti sono piacevolmente colpiti dalla posizione delle strutture sportive, a poca distanza dal centro e dalle spiagge. ...

Di Biagio - Novellino e Di Livio in coro : 'Il Padel a San Benedetto è ottimo. Giocare a due passi dal mare poi ' : Ad assistere ma non a Giocare anche Walter Novellino, ex allenatore di Avellino ma un vero e proprio guru del calcio: 'Uno sport interessante, è bello vedere amici fronteggiarsi con lo spirito giusto.

San Benedetto ritira lotto di acqua contaminata da idrocarburi : acqua Minerale San Benedetto S.p.A. comunica di “aver attivato la procedura di ritiro e richiamo di un lotto 23LB8137E di acqua minerale naturale a marchio “San Benedetto” – Fonte Primavera, sorgente in comune di Popoli (PE) nel formato da 0,5 L PET Naturale, imbottigliato presso lo stabilimento Gran Guizza. La decisione – si spiega in una nota – è stata presa a seguito dei campionamenti svolti dall’autorità sanitaria di ...

San Benedetto - appuntamento con l'evento scientifico-divulgativo ''Citius Altius Fortius'' : ... biologi, farmacisti e soprattutto per gli sportivi e gli amanti del fitness per fare una messa a punto delle nuove opportunità offerte dalla scienza per ottimizzare le prestazioni sportive e il ...

Comunali Abruzzo - San Benedetto dei Marsi Conferma Quirino D'Orazio : L'Aquila - Quirino D'Orazio resta sindaco di San Benedetto dei Marsi (L'Aquila). Con la lista Insieme si può (48,41%) avuto la meglio su Paolo Di Cesare della lista Per progredire insieme (32,37) e su Domenico Fabrizio Cerasa di Possiamo adesso (19,20). leggi tutto

Ha un malore in spiaggia - muore tra la gente a San Benedetto del Tronto : SAN Benedetto DEL Tronto - Un'altra morte in spiaggia, un 'altra tragedia. Ha perso la vita questa mattina vittima di un malore un uomo di 74 anni di Ascoli alla concessione 114 in zona Sentina di San ...

Investimento sul lungomare di San Benedetto - un ferito : SAN Benedetto DEL TRONTO Giornata di intenso lavoro per il 118 di San Benedetto che, nella tarda mattinata di oggi, è dovuto anche intervenire sul lungomare per soccorrere un uomo investito all'...

San Benedetto - ancora ubriachi al volante. Tre patenti ritirate : SAN Benedetto DEL TRONTO Postazioni sul lungomare, in viale dello Sport e sulla Statale 16. Giro di vite della polizia stradale contro chi si mette al volante dopo aver bevuto . Nella notte tra sabato ...

San Benedetto al Porto - “un 5 al Gallo”. La campagna per il 5×1000 alla Comunità di Genova fondata da don Andrea Gallo : Un “5 al Gallo” per sostenere le attività della Comunità di San Benedetto al Porto fondata a Genova da don Andrea Gallo, il prete amico degli ultimi scomparso cinque anni fa. A lanciare la campagna per il 5 per mille ci sono le illustrazioni del disegnatore e autore satirico Vauro, grande amico di Don Andrea Gallo, e poi le tante persone che lo hanno incontrato nei propri percorsi di vita e desiderano sostenere la Comunità di San ...

San Benedetto - successo per l'iniziativa ''Piccoli Scienziati ... Cercasi'' : L'Exhibition è stata vissuta dai ragazzi come una festa della scienza, all'interno della cornice naturale del Parco Wojtyla. Sono state organizzate anche delle interviste semistrutturate ain ...