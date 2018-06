SAN BENEDETTO | RITIRATO LOTTO DI ACQUA CONTAMINATA Ministero della Salute | alto tasso

Tutto quello che c’è da sapere sul lotto di acqua SAN BENEDETTO contaminato : Un lotto di acqua minerale San Benedetto – Fonte Primavera è stato ritirato – fa sapere il ministero della Salute – a causa di un’elevata presenza di xilene, trimetilbenzene, etilbenzene e toluene. I test sono stati svolti prelevando delle bottiglie da mezzo litro in un distributore automatico, dai quali è risultata una concentrazione troppo elevata di contaminanti aromatici. Come identificare il lotto Occorre fare attenzione unicamente alle ...

Padel e Vip a SAN BENEDETTO - Assoalbergatori e Maggioni soddisfatti : 'Auspicio è che diventi un Gala' : E' importante per lo sport e per il turismo di San Benedetto . Atleti ma anche turisti sono piacevolmente colpiti dalla posizione delle strutture sportive, a poca distanza dal centro e dalle spiagge. ...

Di Biagio - Novellino e Di Livio in coro : 'Il Padel a SAN BENEDETTO è ottimo. Giocare a due passi dal mare poi ' : Ad assistere ma non a Giocare anche Walter Novellino, ex allenatore di Avellino ma un vero e proprio guru del calcio: 'Uno sport interessante, è bello vedere amici fronteggiarsi con lo spirito giusto.