Samsung Galaxy S10 potrebbe avvicinarsi a questo concept

Passo in avanti per l’aggiornamento Samsung Galaxy Note 8 di giugno? Focus batteria : L'aggiornamento Samsung Galaxy Note 8 di giugno è tra noi, almeno per i modelli no brand italiani del phablet del 2017. Il firmware del corrente mese è in distribuzione via Odin e pure via OTA: quali novità porta con se? Vediamo nel dettaglio le informazioni per ora disponibili sul pacchetto. Ad attendere il nuovo adeguamento, come già specificato, sono solo i device i modelli non serigrafati dello smartphone. Per quelli a marchio Vodafone, ...

Il meglio del volantino MediaWorld : ribassato il prezzo Samsung Galaxy S8 Plus - Huawei P Smart e Mate 10 Lite : In partenza il prossimo volantino MediaWorld, di cui potrete approfittare a partire dal prossimo 22 giugno, e fino al 1 luglio, naturalmente compreso. Il claim è piuttosto chiaro: "0% TASSO ZERO D'ESTATE in 10, 20 e 25 rate" (fissando a 0 il tasso sui finanziamenti dai 299 euro in poi), con tanti sconti associati che vedono tagliato il prezzo di svariati prodotti high-tech. Partiamo dall'ultima pagina (potete sfogliare voi stessi il volantino ...

Aggiornamenti in fase di rilascio per Honor 10 - Moto X4 - ZenFone 5 - ZenFone 5Z - Huawei P10 - Huawei P10 Plus - Samsung Galaxy S9 - S9+ - A6 - A5 (2016) - Note 8 e J7 Pro : Oggi pioggia di Aggiornamenti perHonor 10, Moto X4, ZenFone 5, ZenFone 5Z, Huawei P10, Huawei P10 Plus, Samsung Galaxy S9, S9+, A6, A5 (2016), Note 8 e J7 Pro. Allora un po' curiosi di conoscere quali sono le novità introdotte da questi ultimi update? L'articolo Aggiornamenti in fase di rilascio per Honor 10, Moto X4, ZenFone 5, ZenFone 5Z, Huawei P10, Huawei P10 Plus, Samsung Galaxy S9, S9+, A6, A5 (2016), Note 8 e J7 Pro proviene da ...

Focus sul Samsung Galaxy Tab S4 : batteria - display - fotocamera e processore : Gli appassionati restano in attesa del Samsung Galaxy Tab S4, un prodotto che sta iniziando a far discutere e che molto probabilmente vedremo arrivare a scaffale nel giro delle prossime settimane. Stando a quanto riportato da alcune fonti, il tablet dovrebbe montare una batteria da 7300 mAh (1300 mAh in più rispetto al precedente Galaxy Tab S3), una capacità considerevole, anche se non paragonabile a quella che alimentava il Note 10.1 2014, di ...

La lockscreen My Galaxy Stories di Tizen potrebbe arrivare sugli smartphone Samsung : In giornata è emersa un'indiscrezione secondo cui Samsung sarebbe intenzionata a portare la lockscreen "My Galaxy Stories", vista sugli smartphone Tizen, sui propri Galaxy con sistema operativo Android. Non è chiaro quando la nuova feature My Galaxy Stories verrà rilasciata per i dispositivi Android di Samsung, né se arriverà per tutti o solo per qualche budget-phone del brand. L'articolo La lockscreen My Galaxy Stories di Tizen potrebbe ...

Ar Emoji dei Mondiali di Russia 2018 su Samsung Galaxy S9 : link download app : Le Ar Emoji dei top di gamma Samsung Galaxy S9 si arricchiscono delle faccine dedicate ai Mondiali di Calcio Russia 2018. Nonostante la mancata qualificazione dell'Italia, scommettiamo che in tanti starete comunque seguendo la massima competizione di uno degli sport più amati al mondo, simpatizzando per questa o quella rappresentanza nazionale (magari per la militanza tra le sue fila di qualcuno dei vostri beniamini di club). Siete capitati ...

Strepitoso il primo prototipo del Samsung Galaxy S10 (foto) e pure senza notch : Come sarà il futuro Samsung Galaxy S10? Il primo prototipo in foto dell'ammiraglia 2019 che giungerà in occasione del decimo anniversario della serie Galaxy è servito in queste ore, grazie all'informatore @UniverseIce e anche se non possiamo dare per certo che quanto riportato corrisponda in tutto al device successore del Samsung Galaxy S9, ecco che molti degli aspetti trapelati sono verosimili e di certo possono essere considerati come ...

Nuovi accordi per Samsung Pay - prospettive interessanti per i Samsung Galaxy compatibili : Ci sono interessanti novità all'orizzonte per gli utenti che hanno voglia di approfondire il discorso relativo a Samsung Pay. Il servizio concepito dal produttore coreano per alcuni tra gli smartphone più popolari in circolazione, infatti, è stato lanciato appena tre mesi fa, ma già oggi vede gettate le basi per uno sviluppo significativo da tenere sotto stretta osservazione. Dopo la sua estensione a modelli più datati, come avete osservato dal ...

Samsung Galaxy S5 Plus/LTE-A e OPPO Find 7/7a ricevono LineageOS 15.1 : Samsung Galaxy S5 Plus, S5 LTE-A, OPPO Find 7 e Find 7a ricevono Android 8.1 Oreo grazie all'arrivo della LineageOS 15.1 ufficiale: ecco i link per scaricare la prima build e provarla subito sui vostri smartphone. L'articolo Samsung Galaxy S5 Plus/LTE-A e OPPO Find 7/7a ricevono LineageOS 15.1 proviene da TuttoAndroid.

Errore Galaxy Apps su device Samsung : app ritenuta malevola - le possibili cause : Ultimamente potreste aver ravvisato a bordo del vostro Samsung Galaxy un messaggio di Errore relativo a Galaxy Apps, lo store proprietario del brand asiatico che il Google Play Protect da qualche giorno a questa parte ha iniziato a vedere come una potenziale minaccia per la sicurezza del sistema operativo. Si tratta, per la verità, di un avviso che evidenzia un falso positivo, dal momento che, come tutti ormai sappiamo bene, un'app di sistema ...

Grande giorno per Samsung Galaxy S7 Wind e 3 Italia - adesso l’aggiornamento Oreo : L'attesa straziante cui sono stati fin qui costretti tutti quegli utenti che hanno a loro tempo acquistato i Samsung Galaxy S7 Wind e 3 Italia è finalmente volta al termine: per gli esemplari appena citati è giunto il momento di ricevere l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Oreo 8.0. Nel caso dei brandizzati dall'operatore arancione, trattasi del pacchetto con PDA G930FXXU2ERE8, build date dell'11 maggio e patch di sicurezza del 1 ...

Ritorna all’aggiornamento il Samsung Galaxy S8 TIM : ma non è quello di giugno : Possono tirare un sospiro di sollievo gli utenti che hanno deciso di portarsi a casa il Samsung Galaxy S8 brand TIM, appena reduci dal pacchetto G950FXXU2CRED, quello contraddistinto dalla patch di sicurezza di maggio, e non purtroppo di giugno, che ha visto iniziate le proprie operazioni di rilascio proprio a partire dalla giornata di ieri, a cominciare dagli esemplari commercializzati in USA (questo significa che per il mercato europeo ci sarà ...

Samsung Galaxy J6 disponibile su ePrice nelle tre colorazioni a partire da 219 euro : Tra i primi ad avere a listino Samsung Galaxy J6 c'è ePrice, portale noto ai più che da anni si occupa tanto di telefonia quanto di dispositivi elettronici L'articolo Samsung Galaxy J6 disponibile su ePrice nelle tre colorazioni a partire da 219 euro proviene da TuttoAndroid.