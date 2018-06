: #Salvini irritato per la bozza del vertice sui migranti. Vuole chiarire che #Conte non prende ordini dalla UE ma da… - MadeinJapan2015 : #Salvini irritato per la bozza del vertice sui migranti. Vuole chiarire che #Conte non prende ordini dalla UE ma da… - esterbaum : RT @laramps: Il tweet è dovuto al fatto che oggi a Palazzo Chigi è arrivata una bozza di accordo Ue sull’immigrazione che non tiene in alcu… - svilupp : Migranti, bozza Ue: “Ridurre arrivi e movimenti” Salvini: “No ai compitini di Parigi e Berlino”… -

Se al vertice di domenica a Bruxelles "andiamo per avere il compitino già preparato da francesi e tedeschi meglio risparmiare i soldi del viaggio". Cosìa Porta a Porta. Con lache circola "pensano di mandare altri () invece di aiutarci e in cambio faranno i centri raccolta fuori Ue" "Sostegno a Conte. Siamo secondi per contributi all'Ue e peraccolti, perciò Parigi e Berlino non dettino legge a loro convenienza.Finora con M5S c'è piena condivisione. Vogliano ridare la dignità meritata agli italiani".(Di mercoledì 20 giugno 2018)